Глава Кавалеровского района Приморья отстранен от должности по решению суда

Удовлетворено исковое заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко
Политика 19:00
Въезд в Кавалерово. Фото: ИА PrimaMedia

Суд в Приморье по требованию губернатора края отстранил от должности главу Кавалеровского района, сообщает ИА PrimaMedia. Чиновник нарушил закон, предоставив недостоверные сведения об имуществе своей семьи в декларации о доходах. Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней.

Глава Кавалеровского района Сергей Гавриков подтвердил информацию ТАСС.

" Сейчас пока будет решение, потом мы обжалуем его, я думаю, что еще месяца полтора я продолжу занимать должность", — сообщил Гавриков по итогам рассмотрения иска во вторник, 22 октября.

Напомним, ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в графе "Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности", глава района указал, что ему принадлежит земельный участок с кадастровым номером 25:04:140000:21 площадью 5 кв. километров, а его супруге – нежилое здание площадью 366,1 кв. метров.

Согласно же ответу начальника Дальнегорского межмуниципального отдела управления Росреестра по Приморскому краю Баронина, который приводит газета "Золотой рог", земельный участок с кадастровым номером 25:04:140000:21 площадью 4,5 кв. километров и кадастровой стоимостью 19,4 млн рублей оформлен в аренду на Гаврикова Сергея Родионовича.

Недостоверными оказались сведения и о жилом здании. Согласно выписке из ЕГРН, объект площадью 366,1 кв. метров, с кадастровым номером 25:04:140000:23 и кадастровой стоимостью 665,9 тысяч рублей, расположенный на арендуемом Гавриковым земельном участке, принадлежит его дочери Кристине Гавриковой на праве собственности. "По договору залога имущества от 10.07.2014 г. на срок с 15.07.2014 г. по 30.12.2020 г. установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости в пользу супруги Гаврикова Гавриковой Натальи Валентиновны", — указано в выписке.

Таким образом Гавриков ввёл в заблуждение контролирующие органы, нарушив закон.

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Тэги: суд декларация о доходах

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