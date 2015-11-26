В России созданы все условия для увеличения иностранных вложений – Ростислав Гольдштейн

85% международного бизнеса говорит о том, что они видят рост российского рынка

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба

На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ под председательством Премьер-министра Дмитрия Медведева озвучили данные по состоянию инвестиционного климата в России. Так, 85% международного бизнеса говорит о том, что они видят рост российского рынка, из них 60% компаний отмечают улучшение инвестиционного климата, 55% – считают, что их работа на российском рынке позволяет создавать экспортно-ориентированное производство, сообщает ИА PrimaMedia.

Эксперты отмечают, что Азия – лидер по росту объёма иностранных инвестиций. В ближайший год именно азиатские компании планируют увеличить объёмы своих инвестиций в Россию на 41%. Европа и США планируют увеличить объёмы своих инвестиций на 29%.

"Если говорить об экономике, очевидно, что в целом у нас всё в порядке, — отметил Дмитрий Медведев. — Мы стараемся двигаться в разных системах рейтингов. Не ради того, чтобы кому-то понравиться. Это само по себе отражает общее состояние нашей экономики и то, правильно мы что-то делаем или в чём-то ошибаемся".

Глава Правительства обратил внимание, что для улучшения инвестиционного климата уже проведена большая работа: внедрены международные стандарты финансовой отчетности, усовершенствовано миграционное законодательство, сокращены сроки регистрации объектов права собственности, получения разрешения на строительство, упрощены процедуры подключения к сетям. Запущен механизм оперативного управления системными изменениями деловой среды. Начата реформа контрольно-надзорной деятельности. Продолжается работа по совершенствованию инвестиционного законодательства.

"Реальное улучшение инвестиционного климата в России подтверждают азиатские и европейские инвесторы не только на словах. Красноречивее всего об этом говорят их вложения в российскую экономику, растущие год от года. Важно, что центром притяжения иностранных инвестиций помимо Москвы, Центральной России, становится и Дальний Восток, который привлекает, в первую очередь, инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона. Партнеры из Китая, Южной Кореи, Японии, Индии вкладывают средства в производства на территории этого региона, позитивно реагируя на весь тот комплекс преференций и льгот, созданный для комфортного ведения бизнеса в ДФО. Кроме того, значителен объем государственных вложений в строительство современной инфраструктуры, что дает мощный импульс развитию регионов Дальнего Востока и повышению его привлекательности для инвесторов. Таким образом, в России созданы все необходимые условия не только для привлечения иностранных вложений, но и наращивания их объемов", — прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.