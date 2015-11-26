Силовиками задержан дерзкий налетчик в городе

Он не боялся, что его могут заметить другие люди во дворе

Тематическое фото. Фото: ИА PrimaMedia

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1983 г.р., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, преступление совершено в марте 2019 года ранее неоднократно судимым за совершение преступлений, связанных с разукомплектованием транспортных средств гражданином.

Стоит отметить, что фигурант действовал дерзко — находясь в районе ул. Гризодубовой во Владивостоке, снял с припаркованной возле жилого дома автомашины "Тойота Премио" передний бампер, решетку радиатора, передние фары, после чего с похищенным имуществом с места происшествия скрылся.

В результате преступных действий потерпевшему ущерб в размере 49 тысяч рублей, что является значительным.

В ходе расследования данного уголовного дела часть похищенного имущества обнаружена и изъята, возвращена владельцу.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.