От Владивостока до Москвы: в этом году фестиваль "Держи краба!" охватил 23 города России

Гастрономический праздник, созданный во владивостокском ресторане Zuma, обрел небывалый размах и всеобщее признание

Фестиваль "Держи краба!" стартовал 15 октября, а финиширует 30 октября. Поторопитесь!. Фото: предоставлено рестораном Zuma

Традиционный гастрономический фестиваль "Держи краба!" (12+) стартовал 15 октября во Владивостоке и еще 22 городах России и завершится 30 октября. С прошлого года фестиваль стал общероссийским и вошел в ТОП-10 гастрономических событий России. "Держи Краба!" — визитная карточка Владивостока, а 24 сентября фестиваль был удостоен престижной всероссийской премии "Золотой пазл". Фестиваль "Держи Краба!" ресторана Zuma вошел в число лидеров в номинации "Лучшее мероприятие событийного туризма". Крупнейший национальный конкурс в области проведения событийного маркетинга проходил в три этапа в Москве, сообщает ИА PrimaMedia.

"Золотой пазл" — это независимая профессиональная премия, которая вручается в 2019 году уже в 11-ый раз. Конкуренция высокая – на суд жюри было представлено более 100 ярких проектов со всей России. Владивосток на конкурсе подобного уровня был заявлен впервые и сразу двумя гастрономическими фестивалями ресторана Zuma – "Держи Краба!" и "На гребне!".



Директор Паназиатского ресторана Zuma Мария Иноземцева с дипломом всероссийской премии "Золотой пазл". Фото: предоставлено рестораном Zuma

Напомним, в прошлом году фестиваль "Держи краба!", созданный во Владивостоке 4 года назад основателем ресторанов Zuma и Supra Ильей Сухих и известным специалистом по маркетингу в сфере ресторанного бизнеса Сергеем Ицковым как средство привлечения иностранных туристов, стал всероссийским. В этом году количество участников значительно увеличилось – 71 ресторан из 23 городов России. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга и, разумеется, Владивостока, это соседние Хабаровск и Благовещенск, Екатеринбург, Ярославль, Череповец, Вологда, Ижевск, Иркутск, Краснодар, Сочи, Новосибирск, Ростов-на-Дону и др.

Как рассказала директор Паназиатского ресторана Zuma Мария Иноземцева, немало сделавшая для того, чтобы фестиваль "Держи краба!" достиг нынешнего уровня, желание расширить географию фестиваля было связано со стремлением содействовать объединению российского сообщества рестораторов. Со временем окончательно определились и с периодом проведения фестиваля: 15 октября — 30 октября (первый фестиваль проводился в июле). Причин две. Во-первых, осенью не так много ярких кулинарных событий в городах-участниках, и "Держи краба!" заполнил пустующую нишу. Становясь участниками гастрономического мероприятия всероссийского масштаба, рестораны получают возможность популяризировать свой бренд. Во-вторых, вылов краба разрешен с 1 сентября. То есть возможность предложить гостям ресторана живого краба появляется именно осенью.



Приятного аппетита!. Фото: предоставлено рестораном Zuma

— Для участников фестиваля есть два типа условий. Условие для дальневосточников, которые имеют преимущество в получении живого краба, — наличие аквариума в ресторане, с тем чтобы у гостей была возможность попробовать парного краба. Условие для участников из других регионов — наличие клешней для того, чтобы иметь возможность продавать их. Общее условие для всех участников – ограничение по цене за фестивальные блюда. Мы как организаторы фестиваля не берем взносы за участие в нем, как это делают другие, но мы ограничиваем стоимость блюда, потому что считаем, что фестиваль должен быть доступен для любого посетителя, — сказала Мария Иноземцева. – В выборе фестивальных блюд ограничений нет. Каждый ресторан составляет свое меню, исходя из творческих устремлений и гастрономических фантазий своего шеф-повара.

Например, Zuma включила в фестивальное несколько блюд, которые готовятся из живого камчатского синего краба. Первое — "Татеяма", первая фаланга краба Extra, с копченой красной икрой. С этим блюдом бренд-шеф Паназиатского ресторана Zuma Егор Анисимов ездил на гастроли в Эстонию. Второе блюдо – "Мидори кани", севиче из краба со спелым авокадо и соусом из апельсина и лайма. Третье бюдо — "Нома", салат с фалангой краба, рукколой и спелыми томатами в медово-горчичном соусе. И, наконец, живой краб по цене 1400 рублей за 1 кг, который подается целиком и готовится после взвешивания и показа гостям.



Из камчатского краба можно творить любое чудо кулинарного искусства. Фото: предоставлено рестораном Zuma

Общероссийский фестиваль "Держи Краба!" полюбили и ждут далеко за пределами Дальнего Востока. Высокий̆ интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая – некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. Впервые на Дальнем Востоке появилось такое направление как "гастрономический̆ туризм", а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля.

— В этом году мы сделали серию открыток дальневосточной тематики. На открытках изображены основные символы Владивостока – маяк на Токаревской кошке, мост через Золотой рог, парусник "Надежда", аэропорт – в сочетании с изображением краба. Любой гость, находясь в ресторане Zuma, может отправить открытку с приглашением на фестиваль "Держи краба!" в любой город России, да и всего земного шара. Открытки разрабатывали дизайнеры ресторана Zuma Марина Лазарева и Арина Трапезникова. Кроме того, второй год подряд совместно с владивостокским дизайнером одежды Аленой Гудзь мы выпускаем лимитированную коллекцию свитшотов (в этом году было пошито всего 300 штук). Это двусторонний свитшот, на одной стороне которого изображен краб, а на другой тигр – два символа Дальнего Востока. Почти вся коллекция свитшотов разошлась среди гостей ресторана Zuma. И теперь наши гости присылают нам фотоотчеты о своих путешествиях по разным странам, становясь, по сути, послами фестиваля "Держи краба!", послами Дальнего Востока и Владивостока во всем мире, — подытожила Мария Иноземцева.

Остается добавить, что общероссийский фестиваль "Держи Краба!" полюбили и ждут далеко за пределами Дальнего Востока. Высокий̆ интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая – некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. Впервые на Дальнем Востоке появилось такое направление как "гастрономический̆ туризм", а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля.