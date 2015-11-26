"ДомКлик" от Сбербанка и DocDoc запустили программу "Медицинская защита к ипотеке"

Программа позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн-консультации опытных врачей
Общество 13:29
Врач. Фото: ИА PrimaMedia

"ДомКлик" от Сбербанка (3+) и DocDoc (3+) запустили программу "Медицинская защита к ипотеке", которая позволит ипотечным клиентам по всей России получать онлайн-консультации опытных врачей.

Теперь у ипотечных клиентов Сбербанка есть возможность получать консультации врачей круглосуточно из любой точки мира с помощью сервиса DocDoc. "Медицинскую защиту к ипотеке" можно подключить при оформлении полиса страхования жизни и здоровья.

Услуга оформляется на год без ограничений по количеству консультаций терапевта для заемщика или всех членов семьи. Также доступны консультации профильных специалистов и перечень исследований в ближайшей клинике.

"Нам важно заботиться о здоровье наших клиентов, поэтому мы предлагаем подключить медицинскую защиту при оформлении страхования. Уже сейчас сервисом воспользовалось более 30% новых ипотечных клиентов Сбербанка", — отмечает директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев.

"Медицинская помощь — востребованный сервис среди ипотечных заемщиков, в основном — людей семейных. В этом плане годовой абонемент на медобслуживание от DocDoc — идеальный инструмент, позволяющий оперативно получить квалифицированную медицинскую консультацию по вопросам здоровья всей семьи", — говорит коммерческий директор DocDoc Анатолий Зингер.

Услугу оказывает ПАО Сбербанк.

Требования законодательства

Требования законодательства. Фото: ИА PrimaMedia

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Тэги: банки финансовые

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