"Не скачивайте это на телефон": мошенники разработали новый метод хищения денег

В России появилась новая уловка, как со счета воровать деньги
Это интересно 14:35
"Не скачивайте это на телефон": мошенники придумали новую уловку по "отлову" денег. Фото: pixabay.com

В России появилась новая уловка кибермошенников, как со счета воровать деньги, через установку программы удаленного доступа на смартфон. Об это сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал глава компании Group-IB Илья Сачков на кулуарах форума "Открытые инновации". По его словам, ежемесячные потери крупных банков от такого вида мошенничества могут достигать шести-десяти миллионов рублей.

Схема работает по принципу скачивания приложения на телефон, якобы от сотрудников банка и позволяет удаленно похитить деньги.

Также Сачков отмечает, что в последние полугода система "Secure Bank" ежемесячно, в среднем, фиксирует более тысяч попыток вывода денежных средств со счетов физических лиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа.

"Secure Bank" — антифрод-система, которая помогает помогают обнаружить опасную активность до совершения транзакции и хищения денежных средств.

Отметим, что ранее Центробанк сообщал, о банковских мошенниках, которые с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

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Тэги: инновации мошенничество

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