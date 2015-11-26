Планы застройщиков возвести три дома в Лесном квартале Владивостока могут измениться

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что проект застройки требуется пересмотреть (ВИДЕО)
Урбанистика: Фасад Столицы
Общество 14:55
Олег Кожемяко "подрезал" планы застройщика строить три дома в Лесном квартале Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Компания, планирующая построить три многоквартирных дома в районе улицы Русская, 57н, во Владивостоке, изменит проект застройки с учетом мнения людей. По Такие договоренности достигнуты во время встречи губернатора Приморья Олега Кожемяко с жителями микрорайона, высказавшимися против возведения новостроек, во вторник, 22 октября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как ранее сообщало агентство с места событий, главные доводы жильцов – стройка ведется вплотную к их домам, а после заселения зданий межквартальные и проезды ждет транспортный коллапс.

Губернатор лично выехал на место по приглашению людей и ознакомился с проектом, выслушал обе стороны конфликта. Он отметил, что проект застройки требует корректировки. В частности, при возведении двух домов нужно предусмотреть зеленую зону и парковку – городские и краевые власти готовы содействовать в этом вопросе.

"Исходя из существующего проекта, третий дом здесь никак не вписывается, по двум остальным тоже необходимо пересмотреть решения, уделив внимание благоустройству территории. Я прекрасно понимаю возмущение жителей, которые выступают против этой стройки. Более того, нужно подумать о тех, кому продадите квартиры, в каких условиях они будут жить – ни проезда, ни придомовой территории", – обратился глава края к застройщику.

Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо в срочном порядке найти компромисс между двумя сторонами и выработать оптимальное решение по третьему дому, при этом приоритетом должен стать комфорт и безопасность людей, уже проживающих в Лесном квартале. Он рекомендовал инвестору вместе с профильными ведомствами проработать данный вопрос и в конце недели обсудить его с инициативной группой.

Представители застройщика, в свою очередь, пообещали благоустроить территорию возле двух домов, расширить проезды и выполнить озеленение.

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Тэги: строительство

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