Около 300 жителей Владивостока вышли протестовать против стройки высотки на Русской

Возмущенные жильцы собирали подписи президенту в присутствии губернатора Олега Кожемяко и мэра Олега Гуменюка (ФОТО, ВИДЕО)
Урбанистика: Фасад Столицы
Общество 20:10
Собрание против точечной застройки на Русской во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Борцы против точечной застройки на улице Русской подписали обращение к Владимиру Путину, а также обратились за помощью к губернатору Олегу Кожемяко и мэру Олегу Гуменюку, сообщает ИА PrimaMedia. Собрание прошло в районе дома № 57Н по улице Русской во вторник, 22 октября, и собрало около 300 человек.

На руинах напротив Тысячекоечной больницы во Владивостоке развернулось строительство домов, хотя когда то на этом месте обещали построить административное здание и детский сад. По словам активистов, ранее предполагалось возведение только двух зданий, и они мирились с соседством, находили компромиссы. Теперь, когда на маленьком участке хотят построить еще одну высотку, терпение людей лопнуло.

В качестве аргументов возмущенные жильцы Русской приводили, что ближайшие школы переполнены, парковочных мест в квартале нет, проезды для экстренных служб перекрыты, нет и зон отдыха и детских площадок.

— Те же застройщики, которые когда то здесь уже начинали стройку и бросили, вновь зашли на участок. Пожарные машины не проезжают, — отметили жильцы ближайших домов. Также они рассказали, что глава региона, осмотрев территорию, согласился с их замечаниями и просьбами.

Один из активистов Кирилл Батанов рассказал корр. ИА PrimaMedia, что подписи президенту собрали, но пока готовы обсудить с властями и застройщиком компромиссные варианты. Люди, в первую очередь, выступают за благоустройство, строительство парковки и подъездов к домам. Представители застройщика на собрании согласились рассмотреть новые проекты строительства. А между тем, 96 квартир в еще не построенном доме уже продано. Следующее собрание, но уже более узким кругом состоится в субботу, 26 ноября, в администрации края.

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Справка: Строительство новых домов под названием "Эко-Квартал" ведет компания ООО "Специализированный застройщик "ЭКО КВАРТАЛ", которая на 99% принадлежит OPEN SOURCE, LLC, зарегистрированной в США. Контролирует компанию бывший депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий Степанченко, ныне скрывающийся там же от российского правосудия. Его же компания ООО "Лесной квартал" начинала стройку одноименного района в 2006 году и участвовала в программе "Квартира – молодой семье".

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Тэги: строительство

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