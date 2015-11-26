События Тельцов, победы Весов и переживания у Водолеев: подробный гороскоп на 25 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 19:15
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНАМ пришла пора уделить внимание укреплению здоровья, очищающим процедурам и накоплению энергии. Суета предвыходного дня потребует от вас умения быстро переключать внимание с работы на личные дела.

ТЕЛЬЦАМ нужно подготовить почву для благоприятного развития событий. Подумайте о том, чтобы завтра нанести необходимые визиты. Можно успеть больше, чем обычно, если правильно распланировать день.

БЛИЗНЕЦЫ, если ваша деятельность связана с публичными выступлениями, вам предстоит напрячься, чтобы добиться нужного результата. Будьте внимательны к информации, которая поступит от младшего поколения.

У РАКОВ период насыщен происшествиями в личной жизни. Многим не подвластны собственные эмоции, при этом растет желание управлять чувствами и действиями окружающих. Чужие дела, возможно, будут удаваться даже лучше, чем собственные.

ЛЬВЫ могут добиться очень многого, если будут импровизировать, следуя за первым импульсом. Деловые и дружеские встречи пройдут лучше, если вы будете открыто заявлять о своей позиции.

Многим ДЕВАМ придется провести большую часть дня в окружении раздраженных людей. Ваша задача – не поддаваться на воздействие извне. Полезны баня, массаж, рекомендуется пить больше чистой воды.

Вдохновляющие победы ждут тех ВЕСОВ, чье внимание направлено на самопознание, работу над собой. Не торопитесь с принятием важных решений. Хорошо ухаживать за растениями.

СКОРПИОНАМ полезно избавляться как от гордыни, так и от ложной скромности, всего чрезмерного, поверхностного. У натур творческих усиливается воображение, растет решимость подключить к своим проектам кого-нибудь еще.

Благоприятный день для СТРЕЛЬЦОВ, готовых трудиться не покладая рук. Лучше ограничить общение с теми, кто провоцирует вас на сомнительные действия. Хорошо окуривать жилище благовониями.

КОЗЕРОГАМ будет довольно легко приспособиться к происшествиям этого дня. А многие и сами готовы ловко управлять ходом событий. Ищите новые способы взаимодействия с младшим поколением.

ВОДОЛЕЯМ рекомендуется бережно вести себя с людьми, имеющими для них особое значение. Сложность дня заключается в повышенной интенсивности всех переживаний: вероятны сильные эмоции и ранимость чувств.

РЫБЫ с удовольствием займутся благоустройством домашнего очага. Решение финансовых проблем у большинства откладывается. Хотя некоторые именно заключат перспективную сделку.

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Тэги: астрология

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