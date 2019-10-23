Жители Владивостока построили себе дорогу, которую не смогли сделать четыре мэра подряд

Горожане скинулись кто по 3000, кто по 5000 рублей и насобирали около 230 тысяч
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 19:36
Жители Владивостока сами построили себе дорогу. Фото: patrokl.info
Предыстория: 
Мэр-старожил о ремонте дорог во Владивостоке: проблема не системная, а человеческая

Жители улицы Басаргина во Владивостоке скинулись и построили дорогу к своим домам. Долгое время горожане писали обращения в администрацию города привести в порядок этот участок муниципальной земли, но сменившие друг друга четыре последних градоначальника оказались глухи к их просьбе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал petrokl.info.

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"Съезд с объездной трассы на улицу Басаргина существует уже много лет, но до сих пор местные власти не удосужились привести его в порядок. Ну, а дальше грунтовка с камнями, можно конечно проехать, но иногда можно было и глушитель пробить и колесо. Жители обращались в администрацию, за это время сменилось 4 мэра, но эффекта не было, хотя земля муниципальная. В итоге жители улицы Басаргина скинулись этой осенью кто по 3000, кто по 5000 рублей и насобирали около 230 тысяч. Отсыпали скальник, поработали экскаватором, далее планируется укатка асфальтовой крошкой", — говорится в сообщении на сайте жителей микрорайона.

Представители двух ТОС в районе Патрокл направляли в мэрию свои запросы относительно ремонта и стройки дорог в августе и в октябре. Пока в планы по капитальному строительству дороги попала лишь улица Сочинская.

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Тэги: ремонтные работы дороги

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