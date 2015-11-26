Три человека погибли в результате пожара на кладбище во Владивостоке

По данным МЧС загорелось бытовое помещение на первом этаже двухэтажного строения
Происшествия 09:21
Кладбище. Фото: ИА PrimaMedia

Пожар, вспыхнувший этой ночью на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, унес жизни трех человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

24 октября в 02.42 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании на территории "Морского кладбища" по адресу: Патрокл, 6. Немедленно на место происшествия были направлены пожарные расчеты. Горело бытовое помещение на первом этаже двужэтажного строения.

Уже в 03.19 пожар был полностью ликвидирован на общей площади 5 кв. метров. При тушении на месте пожара было обнаружено три человека без признаков жизни, которые незамедлительно были переданы врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

По сигналу тревоги на место происшествия были направлены 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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Тэги: смерть, гибель пожар

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