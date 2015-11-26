Отопление во Владивостоке дадут уже на следующей неделе

В первую очередь тепло будет подано в больницы, детские сады и школы, затем отопление появится в жилых домах
Общество 10:12
Отопление во Владивостоке появится на следующей неделе. Фото: ИА PrimaMedia

Отопительный сезон начнется во Владивостоке со следующего понедельника, 28 октября. В первую очередь тепло будет подано в больницы, детские сады и школы, затем отопление появится в жилых домах, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. При этом отопительный сезон во Владивостоке обычно наступает, как только среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке не выше +8°С.

"По прогнозам синоптиков на этой неделе среднесуточная температура не опускается ниже +10°С. Но учитывая многочисленные обращения жителей, а также руководителей учреждений дошкольного образования с жалобами на низкую температуру внутри жилых помещений и помещений дошкольных учреждений, считаем целесообразным начать отопительный период 2019-2020 во Владивостоке с 28 октября. Прежде всего, к отоплению будут подключать больницы, детские сады и школы", – подчеркнул начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока Александр Кравченко.

Отметим, учреждения образования, культуры и здравоохранения Владивостока к отопительному периоду готовы на 100%. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании.

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