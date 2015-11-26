Ольга Пермякова: Ждем всех на V региональном чемпионате WorldSkills в ноябре

Начальник краевого отдела профессионального образования и науки рассказала, как в Приморье реализуется проект "Молодые профессионалы"

Ольга Пермякова. Фото: ИА PrimaMedia

Движение WorldSkills пришло в Приморье пять лет назад, и в ноябре 2019 года на площадках ведущих приморских колледжей состоится уже V региональный чемпионат проекта "Молодые профессионалы". О том, какую роль играют соревнования в профессиональном мастерстве для поднятия престижа профессий и развития материально-технической базы колледжей, в видеоинтервью ИА PrimaMedia рассказала начальник отдела профессионального образования и науки департамента образования и науки Приморского края Ольга Пермякова.

— Ольга Викторовна, какой вопрос системы образования на сегодня вы можете назвать самым важным и актуальным для Приморского края?

— Учебный год начался, и в колледжах края приступили к обучению порядка 7 тысяч человек, если говорить о подведомственных департаменту образования и науки Приморского края учреждениях. Также пополнился первый курс структурных подразделений образовательных организаций высшего образования. Перед всеми нами стоит очень важная задача, которая определена в основных стратегических документах — стратегии социально-экономического развития Приморского края, национальном проекте "Образование" и, в частности, региональном проекте "Молодые профессионалы". Именно этот проект посвящен программе среднего профессионального образования, и в нем определены те стратегические задачи, которые стоят перед нами. Это — повышение качества образования наших ребят, которые поступили и обучаются в профессиональных образовательных учреждениях, и оснащение материально-технической базы в профессиональных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями современной экономики и международными стандартами WorldSkills. Главная же задача ребят — постичь все эти навыки, знания, умения в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами и стандартами WorldSkills.

— Давайте о WorldSkills немного подробнее поговорим. Можете напомнить нашим читателям, когда Приморский край влился в это движение и какими достижениями на сегодня приморцы могут похвастать?

— С удовольствием напомню. Наш край влился с 2014 года, мы стали ассоциированным членом Союза WorldSkills. На самом деле пробовали себя в этом движении еще в 2013 году, когда выезжали в другие субъекты ДФО, но именно в 2014 году заключили соглашение, провели пробный чемпионат по этой методике и затем с 2015 года пошел отсчет по проведению региональных чемпионатов WorldSkills в Приморском крае. В этом году у нас будет пятый юбилейный чемпионат, он состоится с 11 по 15 ноября.

Начинали мы в 2014 году с пяти компетенций, затем количество компетенций для участников увеличивалось. Так, например, в 2017 году у нас уже была 21 компетенция, 2018 год мы встретили с 32 компетенциями, и в 2019 году уже запланировали 44 компетенции. Если сопоставить, то на мировом чемпионате, который был в этом году в Казани, было 65 компетенций. То есть, нам осталось немножко до количества мирового чемпионата. Соответственно, ежегодно увеличивается число участников. Есть и качественные результаты. В этом году мы участвовали в дальневосточном чемпионате WorldSkills по восьми компетенциям, и по пяти компетенциям стали призерами и победителями. Это хороший результат для Приморского края и, как я уже ранее говорила, Приморский край шагнул в рейтинге с 76 на 15 место по количеству золотых, серебряных и бронзовых медалей. Это большой успех, и мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому планируем принимать участие по результатам пятого регионального чемпионата в отборочных соревнованиях на национальный. В апреле были проведены отборочные соревнования по спасательным работам, которые будут проходить в течение трех лет согласно соглашению Приморского края и союза WorldSkills. То есть, в течение трех лет отборочные соревнования национального чемпионата мы будем проводить в Приморском крае. Также мы планируем перевезти к себе в Приморский край отборочные соревнования по сварочным технологиям. То есть, перспективы у нас достаточно хорошие, есть для этого хороший задел. Движение WorldSkills помогает нам развиваться.

— Можете объяснить феномен успеха этого конкурса? Раньше у нас были подобные конкурсы профессионального мастерства?

— Конкурсы профмастерства были, просто не были такими масштабными, как сейчас — и на национальном, и на мировом уровне. Сейчас гораздо больший охват, больше привлекается участников, но опять же это не отменяет других конкурсов. У нас в Приморье наряду с региональными чемпионатами WorldSkills ежегодно проходят краевые конкурсы профмастерства "Лучший тракторист", где ребята показывают насколько они владеют навыками пахоты, теории, практики. И в декабре проходит краевой конкурс профмастерства "Машинист локомотива". "Машинист локомотива" не является компетенцией чемпионата WorldSkills, это достаточно сложная объемная компетенция. Понятно, что эти две компетенции важны для Приморья, так как у нас большое внимание уделяется сельскому хозяйству и транспортному развитию, достаточно большое количество колледжей реализует программу железнодорожного транспорта, поэтому между ними мы проводим ежегодные соревнования.

— Я знаю, что еще один конкурс проходит параллельно с WorldSkills – это "Абилимпикс". Расскажите о нем пожалуйста, подробнее.

— Россия вступила как в движение WorldSkills, так и в движение "Абилимпикс". "Абилимпикс" — это конкурс профмастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Регламент проведения этого конкурса, порядок проведения, критерии очень схожи с движением WorldSkills. Точно также существуют конкурсные задания, их оценивают эксперты, и этапы проведения этого чемпионата соответствуют движению WorldSkills: то есть, проходят региональные чемпионаты и затем национальный чемпионат. Приморский край также вступил в это движение. С 2016 года у нас была создана база профессиональной образовательной организации в городе Уссурийске на базе Автомобильно-технического колледжа. Этот колледж у нас является региональным оператором по проведению движения WorldSkills. Мы начинали с трех компетенций, и в этом году у нас уже по 11 компетенциям прошли эти соревнования. Отличительной чертой этого года является то, что в соревнованиях принимают участие не только студенты колледжей и вузов и школьники, но и взрослые специалисты. Чемпионат проводился по 11 компетенциям, одна из них была "Массажное дело", и победителем стала слабовидящая женщина, которая занимается этой работой уже на протяжении долгих лет. В ноябре приморская команда готовится ехать на национальный чемпионат "Абилимпикс" в Москву. Искренне желаем нашей команде успехов и надеемся, что, может быть, будут у нас призовые места.

— Учебные заведения, которые становятся площадками чемпионата WorldSkills, получают гранты на техническую модернизацию. В 2020 году этот процесс будет продолжаться?

— Нам очень отрадно, что этот конкурс будет продолжаться. Действительно в 2018 году мы получали федеральную субсидию по линии Минвостокразвития РФ, в 2019 году два приморских колледжа выиграли гранты Минпросвещения в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы". Ежегодно Минпросвещения объявляет конкурс на предоставление субсидий профессиональным образовательным учреждениям, реализующим программы среднего профессионального образования. У нас в 2019 году два колледжа победили по направлению "Информационные технологии" и получат субсидии по 23 и по 28 млн. Министерство просвещения в этом году уже объявило конкурс на 2020 год. Если в 2019 году у нас принимало участие около 10 колледжей, то на 2020 год уже 15 приморских колледжей подали заявки, и все они допущены к конкурсу. Но сейчас рано говорить о результатах, потому что итоги не подведены. Кроме колледжей в конкурсе участвуют два вуза, реализующие программы СПО.

— Можете несколько слов сказать о наборе нынешнего года? Все ли колледжи выполнили план? Есть ли колледжи, которые до 1 декабря принимают документы?

— В настоящее время уже практически все колледжи сделали набор. Можно сказать, что это хороший год. Если ранее на протяжении 3-5 лет у нас бывал небольшой недобор, 10-15%, то в этом году мы практически стопроцентно норму выполнили, несмотря на то, что у нас количество контрольных цифр приема по сравнению с прошлым годом незначительно увеличилось. Можно сказать, что у нас впервые стопроцентный набор, это говорит о том, что ребята готовились к поступлению, понимали, что существуют сроки приема документов. В отдельных колледжах еще можно найти места — 1-2. Так что при наличии вакантных мест есть возможность подать документы до 25 ноября. Зачисление 1 декабря. Но кроме государственного есть негосударственный сектор среднего профессионального образования, и эти учебные заведения точно так же имеют возможность принять ребят до 25 ноября.

— А как абитуриент узнает, в каких колледжах еще есть места?

— Для этого у всех колледжей есть официальные сайты. Согласно закону "Об образовании" на официальных сайтах должна быть вывешена информация о том, какие места еще вакантны, на какие специальности, и что на них осуществляется набор до 25 ноября. Соответственно, любой человек может зайти на сайт и увидеть все это. В крайнем случае, он может позвонить к нам в департамент образования и науки, в наш отдел профессионального образования и науки по телефону (423)243-20-17 и задать любой вопрос по приемной кампании в наши образовательные учреждения. Мы готовы оказать помощь и посмотреть, есть там бюджетные места или нет. Находимся мы на Алеутской, 45а, кабинет 500, поэтому можно прийти, или по телефону, или по электронной почте задать любые вопросы.

— Один из самых устойчивых стереотипов, доживших до наших дней, это некая "второсортность" среднего образования по сравнению с высшим. Вы можете его опровергнуть?

— Я бы сказала, что этот стереотип уже сам себя изживает. Буквально недавно, 17 октября, состоялся совет ректоров вузов Приморского края, где мы делали анализ приемной кампании, как в образовательных организациях высшего образования, так и в профессиональных образовательных учреждениях. И надо сказать, что прием в колледжах больше, чем в вузах. Если в вузы у нас на сегодня зарегистрировано поступивших на 1 курс на очную, заочную и вечернюю форму порядка 11 600 человек, то в образовательные учреждения по программам среднего образования зачислено около 14 тысяч человек. То есть, уже по этим цифрам можно сказать, что интерес к среднему профессиональному образованию у наших ребят существует. Более того, по мнению руководителей колледжей, качество абитуриентов улучшается: сейчас уже есть и те ребята, которые поступают с баллами около 5, то есть, сразу видно, что дети замотивированы, понимают, куда они придут и что в итоге получат. Кроме того, отмечается прирост иногородних. Сейчас у нас приезжают обучаться не только из Приморского края, но и из субъектов ДФО, даже есть ребята, которые приезжают из Забайкалья, Республики Бурятия, Иркутской области и других областей РФ. Сейчас в системе среднего профессионального образования развиваются новые специальности, что действительно привлекает ребят и дает возможность потом трудоустроиться.

— Где будет проходить ноябрьский региональный чемпионат WorldSkills?

— Пятый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" будет проходить на площадках не только города Владивостока, но и в городе Большой Камень, Черниговка, там, где у нас оснащены площадки, в соответствии с требованиями движения WorldSkills. Очень красивая площадка сейчас появилась в Дальневосточном судостроительном колледже в городе Большой Камень. Одна из лучших практик взаимодействия как органов власти Приморского края, органов местного самоуправления, работодателя и самого образовательного учреждения. Большую роль играет в этом заинтересованный работодатель – судостроительный комплекс "Звезда" и ДЦСС, которые вкладывают средства в данный колледж и планируют там развивать такие отделения, как "Национальное агентство контроля качества сварки" и "Морской регистр". То есть, нашим колледжам есть куда двигаться, развиваться, и поэтому приглашаем всех ребят поступать к нам в учреждения.

— А зрителем чемпионата стать может каждый?

— Однозначно, может прийти каждый. Это одна из важных составляющих движения WorldSkills — профориентация для школьников. Ребята приходят целыми классами смотреть, что их ждет в будущем, где они могут учиться и какие навыки осваивать. Любой человек, который пожелает, может прийти и посмотреть, каких высот могут достигнуть наши ребята, на каком оборудовании они работают, какими навыками владеют. Для зрителей есть специально отведенные места: понятно, что находиться на самих площадках им невозможно, они огорожены. Но, тем не менее, есть всегда возможность поболеть за своих. Я сама присутствовала в этом году на мировом чемпионате в городе Казань, там такая же система — любой человек может прийти. Людей приезжало много, были и семьи с детьми, и взрослые — все приходили и болели за ребят, как за олимпийскую сборную. Точно также у нас в Приморье можно прийти, постоять, поболеть за своих ребят, всех ждем в гости на наш чемпионат.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.