Медицинский автопоезд "Здоровье" продолжает служебные командировки по Приморью

С начала года у врачей передвижной поликлиники побывали почти 15 тысяч детей
Общество 14:11
Автопоезд. Фото: Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Медицинский автопоезд "Здоровье" в рамках краевой госпрограммы "Развитие здравоохранения Приморского края" продолжает служебные командировки по Приморью. С начала года у врачей передвижной поликлиники побывали почти 15 тысяч юных жителей края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, ежемесячно на прием к врачам автопоезда обращаются в среднем 1,5 тысячи человек.

"Приезд детских специалистов ждут в каждом районе. В этом году мы первостепенное внимание уделяем детям определенного возраста – 1 года, 3, 6, 7,10, 14-17 лет. Это возраст, когда детям требуется комплексное обследование у специалистов", – сообщила куратор детского автопоезда Александра Горшкова.

Она отметила, что за этот период было впервые выявлено у детей и подростков более 12 тысяч заболеваний.

"На первом месте эндокринные заболевания, на втором – проблемы стоматологического профиля, на третьем – ортопедического", – сообщила Александра Сергеевна.

Отметим, что с 23 по 28 октября детский автопоезд "Здоровье" работает в Кавалеровском районе.

"Врачи побывают в селах Кавалеровского района. Основная дислокация медицинского состава – школы и детские сады", – сообщили специалисты.

Напомним, в Приморье сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Выездные формы работы врачей – одно из направлений регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". К 2024 году планируется снизить в крае смертность населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения.

Благодаря выездным формам работы у жителей городов и районов есть возможность, не выезжая в районные и краевые лечебно-профилактические учреждения, бесплатно (при наличии полиса ОМС) пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначения на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное, более глубокое обследование или госпитализацию.

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Тэги: здравоохранение

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