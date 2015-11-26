Виктор Лазурекис: трамвай часто выручает жителей Владивостока

Каждый месяц "шестёрка" перевозит 385 тысяч пассажиров

Новогодний трамвай во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

К концу 2019 года во Владивостоке обновится парк трамваев, а в следующем году мэрия планирует капитальный ремонт фуникулёра. Кроме того, и у подвижного состава бывают праздники. Об этом в интервью ИА PrimaMedia рассказал главный инженер ОАО "Электрический транспорт" Виктор Лазурекис.

— Виктор Евгеньевич, недавно исполнилось 107 лет с тех пор, как на городские улицы вышел первый трамвай. Как отметили это событие во Владивостоке и на предприятии?

— По сложившейся на нашем предприятии традиции в честь Дня Победы, Дня матери, Нового года и по другим праздничным поводам выпускаем на линию красиво оформленный трамвай. Ну а в День рождения нашего трамвая – сам бог велел.

Новогодний трамвай во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Новогодний трамвай во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Новогодний трамвай во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Новогодний трамвай во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Новогодний трамвай во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Новогодний трамвай во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

9 октября на маршрут вышел трамвай, украшенный баннером с фотографиями наших сотрудников и самого депо. В том числе, мы приглашали горожан работать водителями трамвая – для этого есть и бесплатные курсы.

В День рождения всем пассажирам "Электрического транспорта" вручали вместе с билетами тематические праздничные открытки. В производственном цехе прошло торжественное собрание, посвященное 107-летию трамвая. Наш коллектив поздравили представители администрации города, руководство "ВПОПАТ-1" и автоматизированного диспетчерского центра.

— Расскажите, как живет этот вид транспорта сегодня?

— Наши трамваи перевозят пассажиров по маршруту № 6 "Сахалинская – Минный городок" с раннего утра, 5.42, до позднего вечера, 22.45. Протяженность маршрута составляет 11,5 км и насчитывает 21 остановку.

Ежедневную перевозку пассажиров обеспечивает в первую очередь слаженная работа всех служб предприятия. Механики ежедневно осматривают и готовят подвижной состав к выпуску на линию. Затем служба эксплуатации обеспечивает движение трамваев, а диспетчеры контролируют движение на маршруте. Служба пути отвечает за исправность путевого хозяйства, состояние рельсов, шпал, стрелок и так далее. Энергослужба обеспечивает бесперебойное электропитание, необходимое для движения трамваев. Как видите, это – большой коллективный труд.

Трамваи Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Трамваи Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Трамваи Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Трамваи Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Трамваи Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Трамваи Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 6

— Аналогичный вопрос об "электрическом собрате" трамвая – троллейбусе. По каким маршрутам пока ещё курсирует этот вид общественного транспорта?

— У нас во Владивостоке сейчас два троллейбусных маршрута: № 5 "Варяг – Автовокзал" и № 11 "Клиническая больница – Автовокзал". В троллейбусном парке – в основном подвижной состав 2006 года выпуска и три троллейбуса "помоложе", 2012-го и 2016 года.

— Интересно, а сколько пассажиров перевозят наши трамваи и троллейбусы?

— Трамваи перевозят 385 тысяч человек в месяц, троллейбусы – 116 тысяч. Количество пассажиров сейчас определяет система безналичной оплаты проезда. Она недавно работает в салонах, но зарекомендовала себя очень хорошо. Ее преимущество в том, что она фиксирует в том числе и проплату наличными. Иными словами, каждый кондуктор вводит данные в терминал по каждому пассажиру. Для этого необходимо нажать лишь одну кнопку. В конце дня мы точно знаем, сколько человек провезли.

Троллейбусы Владивостока. Фото: vlc.ru Троллейбусы Владивостока. Фото: vlc.ru Троллейбусы Владивостока. Фото: vlc.ru Троллейбусы Владивостока. Фото: vlc.ru Троллейбусы Владивостока. Фото: vlc.ru Троллейбусы Владивостока. Фото: vlc.ru 1 / 6

— Вы уже назвали возраст городских троллейбусов. А трамваям сколько лет? И сколько их вообще ходит по городу?

— Трамваев — 14 единиц, троллейбусов – 10. Для нашего города этого количества достаточно, учитывая небольшую протяженность маршрутов. Другое дело, что подвижной состав требует обновления. И в то же время и фуникулер, и трамваи, и троллейбусы находятся в исправном техническом состоянии – всё-таки наши специалисты знают своё дело: и ремонтируют, и отвечают за профилактику.



Трамваи Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Большинство трамваев выпущено Усть-Катавским вагоностроительным заводом в Челябинской области в 1990-1994 годах. Кроме того, есть три трамвая модели ЛМ-98 производства Ленинградского механического завода (1992-1993 года) и два трамвая-ветерана — модели РВЗ-6М производства Рижского вагоностроительного завода: их очень любят горожане, и как раз их мы празднично оформляем, когда есть достойный повод.

Один из этих трамваев является достопримечательностью и гордостью нашего предприятия, ведь связан с историей городов-побратимов. Впервые он вышел на маршрут в приморской столице 28 июля 2004 года – в день подписания соглашения о побратимстве между Владивостоком и японским Хакодате.

Трамвай — ветеран. Фото: vlc.ru Трамвай — ветеран. Фото: vlc.ru Трамвай — ветеран. Фото: vlc.ru Трамвай — ветеран. Фото: vlc.ru 1 / 4

— Планируется ли пополнение парка этого экологически чистого транспорта? Когда в последний раз он обновлялся?

— Последнее пополнение было в 1996 году, мы получили ранее упомянутые вагоны ЛМ-98 Ленинградского механического завода. Пополнение парка планируется в ближайшее время. Мы ожидаем прихода во Владивосток десяти трамваев модели КТМ-619К производства Усть-Катавского завода.

Эти трамваи прошли капитальный ремонт в 2015 году. Считаю, что решение руководства города о приобретении этих трамваев является правильным и оптимальным для нас. Дело в том, что покупка новых потребовала бы переучивания водителей и специалистов по ремонту. Также надо было бы капитально ремонтировать пути и контактную сеть. А модель КТМ-619К, которую поставят в ближайшее время, не имеет принципиальных различий ни в управлении, ни в обслуживании и ремонте с нашими трамваями серии КТМ. Это позволит в короткий срок подготовить и выпустить трамваи на линию.

В настоящее время администрация города решает вопрос о пополнении парка троллейбусами по такой же схеме.

— Жители улицы Борисенко из-за ремонта ливневой канализации и перекрытия трассы сейчас могут рассчитывать на трамвай, как на единственный вид транспорта, способный вывезти из микрорайона. Планируется ли в связи с этим выпустить на маршрут больше вагонов или сократить промежутки между рейсами?

— Да, безусловно, трамвай сейчас выручает и помогает перевозить увеличившийся в связи с ремонтными работами поток пассажиров. Стоит отметить, что трамвай движется по обособленному полотну и пересекает автодороги лишь на перекрестках. Это помогает пассажирам избежать пробок. При неблагоприятных погодных условиях, когда движение автотранспорта затруднено, опять выручает трамвай.

— Недавно владивостокский блогер Александр Хитров организовал опрос в социальных сетях – что горожане думают об электротранспорте? И выяснилось, что большинство респондентов ратует за возвращение большего количества трамваев и троллейбусов на улицы города. Существует ли вероятность, что мнение горожан будет услышано?

— Мы благодарны нашим пассажирам за любовь к трамваям и смотрим с оптимизмом на будущее электротранспорта во Владивостоке. Также спасибо администрации города, которая помогает в решении проблем: сейчас стоит задача привести в надлежащее состояние трамвайное, троллейбусное депо и фуникулер.

Фуникулер Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Фуникулер Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Фуникулер Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Фуникулер Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Фуникулер Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Фуникулер Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Фуникулер Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 7

Первые шаги выполнены: отремонтировали крышу нижней станции фуникулера и частично — кровлю трамвайного, троллейбусного депо. Скоро мэрия объявит аукцион по поводу проектно-изыскательских работ на модернизацию фуникулёра, и тогда в следующем году пройдет капремонт.

А самое главное, что решен вопрос о новых трамваях, которые придут из Москвы. Ожидаем их до конца 2019 года.