Крупный пожар на новом заводе ТОР "Надеждинская" произошёл в Приморье (ВИДЕО)

По предварительным данным площадь пожара составила 500 кв. метров (Обновлено)
Происшествия 18:44
Новый завод загорелся в Надеждинском районе Приморья. Фото: Скриншот с видео

Новый завод, который еще даже не достроили, загорелся на площадке ТОР "Надеждниская" в селе Шмидтовка в Приморском крае. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе МЧС по Приморскому краю огонь охватил кровлю склада.

Благодаря оперативным действиям, пожарным удалось оперативно сбить пламя и не допустить распространения огня на большую площадь.

В 18.16 было ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведется проливка конструкций. По предварительным данным площадь пожара составила 500 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет. При тушении было задействовано восемь человек личного состава и три единицы техники.

Напомним, что к концу года должно быть завершено строительство высокотехнологичных производств – "Кормибиосинтез" и "Фармаситнтез" на площадке ТОР "Надеждинская". Один завод будет выпускать до 8 тысяч тонн кормовых витаминов и защищенных аминокислот для животных, а второй – пробиотических комплексов, белковых концентратов и антибиотиков для лечения сельскохозяйственных животных и птиц объемом до 4 тысяч тонн продукции.

Отметим, что месяц назад с ходом работ на объекте ознакомились вице-премьер Алексей Гордеев и Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

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Тэги: пожар

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