Сюрпризы у Овнов, завершенность Весов и новинки Тельцов: подробный гороскоп на 26 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день
Это интересно 18:50
Гороскоп. Фото: pixabay.com

Некоторых ОВНОВ ждут сюрпризы и со стороны спутника жизни. День связан с очищением, преображением в духовном плане. Полезно выделить время на изучение интересующей литературы.

ТЕЛЬЦАМ реально выйти на новый уровень отношений с окружающим пространством: некоторые ярче начнут ощущать его поддерживающую силу. Наблюдается склонность к переездам, перестановкам, хорошо путешествовать с друзьями.

У БЛИЗНЕЦОВ появляется возможность создать более удачные планы на будущее. Можно с успехом расстаться с вредной привычкой. День активный, творческий, склоняет к поиску духовной радости и общению с близкими людьми.

РАКАМ хорошо работать с внешностью и самочувствием: рекомендуется сауна, массаж, из напитков – разогревающие травяные чаи. Возможны успехи в торговле. Отличное время и для обучения, литературного творчества.

ЛЬВЫ, подумайте о том, чтобы освободиться от воздействия чужого мнения. Будет хорошо получаться угадывать желания близких, не составит особого труда вести беседу с самыми сложными людьми.

ДЕВЫ чересчур торопливы, склонны к поверхностным суждениям. В то же время, возрастают духовные силы, возможны внезапные прозрения. Прекрасное время для творчества, особенно занятий изобразительным искусством.

У ВЕСОВ удачный день для того, чтобы завершить дела, начатые в начале недели. Хорошо привлечь к решению своих вопросов специалистов или тех, кто знаком с проблемой не понаслышке. Вечером найдите время на любимые удовольствия.

Для СКОРПИОНОВ это период повышенной восприимчивости. Звезды благоприятствуют изобретательству, поиску свежих решений как в общественных, так и в личных делах. Стоит задуматься над тем, что для вас действительно важно, на что стоит тратить время и силы.

Многие СТРЕЛЬЦЫ обнаружат нечто новое в своем окружении. Благоприятное время для того, чтобы двинуться навстречу новым людям. Не перегружайте зрение.

КОЗЕРОГАМ подойдет небольшое путешествие, совершенное в компании. Постарайтесь получить как можно больше удовольствия от общения с друзьями. Творческие особы могут удачно выразить переполняющие их чувства на бумаге, в музыке или каким-то другим образом.

ВОДЕЛЕЯМ стоит более чутко отнестись к настроению родственников и собственным желаниям. Вы должны помогать друг другу, а не ограничивать. Создайте ситуацию, в которой каждый ее участник захотел бы проявиться с лучшей стороны.

У РЫБ может появиться интерес к работе в новой области. Обстоятельства толкают на более активное проявление своей натуры. Обратите свое внимание на малые проекты, не гонитесь за исключительно великими свершениями.

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Тэги: астрология

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