Признанный одним из самых затратных за последнее время саммит Россия - Африка не смог побить рекорд 2012 года

Саммит АТЭС во Владивостоке больше 10 лет возглавляет топ самых дорогих форумов России. Фото: пресс-служба президента России

Саммит АТЭС, состоявшийся в 2012 году во Владивостоке, уже десять лет стоит на первом месте по затратам на его проведение среди всех подобных событий, оплаченных из бюджета РФ. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные агентством РБК, сообщает ИА PrimaMedia.

Минэкономразвития заплатил фонду "Росконгресс", который выступил в качестве организатора этого крупного международного события, 4,17 млрд рублей ($133,5 млн).

Для сравнения, проведение ПМЭФа в 2019 году обошлось примерно в 2 млрд рублей, посчитала Русская служба Би-би-си. За проведение двухдневного инвестфорума в Сочи, не считая спонсорских контрактов, "Росконгресс" получил 42 млн рублей. Проведение в 2019 году в Санкт-Петербурге 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации обошлось властям города и Ростуризму в 450 млн рублей (около $6,86 млн), организацией также занимался "Росконгресс". Проведение в Петербурге в 2015 году шестой сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции стоило 457,1 млн рублей (почти $7,5 млн по среднегодовому курсу).

На этой неделе список самых дорогостоящих мероприятий, проводимых Российской Федерацией за счет государственного бюджета, пополнился еще одним крупным событием. 24 октября в Сочи прошел первый в истории саммит Россия — Африка, на который приехали представители всех государств и региональных организаций континента. Его проведение обошлось федеральной казне более чем в 4,5 млрд рублей. На мероприятии были заключены контракты на общую сумму более 800 млрд рублей и подписано больше 50 контрактов.

Решено, что такой представительный форум будут проводить раз в три года, следующий предложено организовать в Аддис-Абебе.

Саммит АТЭС 2012 года во Владивостоке стал 24-й ежегодной встречей лидеров экономик АТЭС прошел в столице Приморья с 2 по 9 сентября. Форум проходил на Русском острове, как было решено в 2007 году. Это был первый и пока единственный саммит АТЭС, который проходил в России. Большая часть объектов саммита построена при кураторстве первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова на Русском острове. Основными объектами саммита стали мосты Золотой и Русский, а также Дальневосточный федеральный университет.

Объём инвестиций в строительство объектов для саммита АТЭС составил 690 млрд рублей, из них 239 млрд — бюджетные инвестиции, остальные средства — из внебюджетных источников. Средства были освоены целевым образом на 99%.

АТЭС-2012 "удивил результативностью и оказался для России неожиданно удачным", отмечалось в прессе. По словам экспертов, традиционно форум АТЭС — это площадка для дискуссий и намётки планов, а не для принятия решений, однако российский саммит стал исключением. По итогам форума в мире заговорили о "восточном развороте" экономики РФ. На площадке саммита встретились лидеры ведущих держав региона (Китая, России, США, Японии), между которыми было подписан ряд соглашений. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, отвечавший за подготовку форума, отметил, что саммит АТЭС во Владивостоке должен помочь смещению внешнеторгового баланса России в сторону азиатских стран.