Олег Кожемяко возглавил "Единую Россию" в Приморье, чтобы консолидировать власть

Партийные ряды ждет обновление

Олег Кожемяко. Фото: Сайт ЕР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначен и.о. секретаря регионального отделения "Единой России" (ЕР). Такое решение президиум Генсовета принял по главам 13-ти субъектов РФ, среди которых приморский глава. С инициативой возглавить отделения губернаторы обратились к председателю партии Дмитрию Медведеву. Олег Кожемяко заявил, что совмещение губернаторской и партийной должностей позволит консолидировать позиции законодательной и исполнительной власти, а партию с его приходом ждет обновление, сообщает ИА PrimaMedia.

Тринадцать губернаторов на встрече с председателем партии Дмитрием Медведевым заявили о желании возглавить региональные отделения "Единой России". Среди них Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморский край), Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкортостан), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Травников (Новосибирская область), а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Дмитрия Медведева, предложение лично возглавить региональные отделения "Единой России" в своих регионах – это инициатива самих губернаторов.

"Конечно, обязанности секретаря регионального отделения – это еще и дополнительная нагрузка. С другой стороны, наша партия правящая, и это важный ресурс для каждого субъекта РФ. Партия дает возможность услышать тысячи людей сразу, причем это несколько иной ракурс чем обычное общение", — сказал Дмитрий Медведев.

Позже все губернаторы были утверждены президиумом генсовета ЕР как и.о. секретарей региональных отделений.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал решение о совмещении постов честным и по отношению к избирателям, и по отношению к однопартийцам.

"Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов", — заявил Турчак.

Губернатор Олег Кожемяко считает решение своевременным и нужным. Такой формат позволит консолидировать власть.

"Считаю правильным возглавить региональное отделение "Единой России" — сегодня Приморью нужна консолидированная позиция законодательной, исполнительной власти как на краевом уровне, так и на местах. Это необходимо для развития Приморья, на улучшение качества жизни людей", — приводит выступление Кожемяко пресс-служба партии. — Сегодня есть вопросы обновления партийных рядов, подключение новых людей — авторитетных, которых знают на территории, которым народ доверяет, инициативной молодежи, которая может предложить новые решения для развития региона, желающая видеть себя в будущем края".

Как писало ИА PrimaMedia, Олег Кожемяко уже имеет опыт совмещения губернаторской и партийной работы. С 2005 по 2007 год, когда он руководил Корякским автономным округом, то одновременно возглавлял и региональное отделение партии. В 2012 году партия отказалась от этой практики – по официальной версии, из-за недостаточной эффективности такого совмещения, так как секретари должны находиться в ежедневном контакте с первичками.

Эксперты отмечают, что передача губернатору руководства единороссами Приморья несет в себе как плюсы, так и минусы.

"Регион политически очень сложный. Во-вторых, результат, приемлемый для ЕР, в 2021г. выдавать придется. И та полнота ресурса, которая есть в распоряжении губернатора, особенно если он еще возглавляет региональное отделение партии, – это хорошее подспорье решить поставленные задачи. Но одновременно это палка о двух концах и риски столь же высоки. Учитывая сложность региона в политическом плане, тянуть ЕР будет достаточно проблематично. Но различные меры уже принимаются. В частности, рассматривается вопрос об изменении пропорций в избрании депутатов заксобрания по спискам и одномандатным округам. Но при этом нагрузка на внутриполитический блок возрастет", — считает политтехнолог Андрей Кудисов (цитата "Клуб регионов").

Один из источников издания "КоммерсантЪ" называл такую меру "тактическим ходом" перед выборами в Госдуму 2021 года. По словам собеседника, это мотивирует губернаторов более ответственно подходить к результатам партии в ходе предстоящей федеральной кампании.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев считает, что решение губернаторов возглавить региональные партии добавит очков ЕР перед выборами в Госдуму в 2021 году. По его словам, как пишет "Ъ", кроме губернаторов "в большинстве регионов нет харизматичных политиков с мощным публичным ресурсом и есть проблема позиционирования партийных организаций".

Это ставка на административный ресурс на региональном уровне, согласен политолог Евгений Минченко. Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский не считает, что появление губернатора во главе регионального отделения партии решит электоральные проблемы ЕР: "Это организационная задача, результатом будет полное подчинение партии главам регионов. В свое время от этого старались уйти, сейчас вернулись. В текущей конъюнктуре это способ напомнить людям, что губернаторы поддерживают партию. Но губернаторский рейтинг, где он есть, сам собой к партии не перетечет".

"Это попытка в условиях проблем с рейтингом партии проэксплуатировать личный рейтинг губернаторов",— согласен политолог Александр Кынев.