Губернатор Олег Кожемяко может возглавить "Единую Россию" в Приморье

Приморское отделение ждет серьезное обновление

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

Партия "Единая Россия" может вернуться к практике избрания губернаторов лидерами региональных отделений. Это связано с тем, что популярность губернаторов в субъектах выше, чем у "Единой России", и такие назначения могут подтянуть рейтинг партии, что актуально при подготовке к выборам 2021 года. Предложения поступили нескольким главам регионов, среди которых, по сведениям газеты "Ведомости", приморский губернатор Олег Кожемяко. Источники ИА PrimaMedia подтверждают факт предложения и отмечают, что окончательное решение будет принято в начале следующей недели. В партии ожидают серьезного обновления как в региональном политсовете, так и в его президиуме.

Предложения возглавить отделения "Единой России" сделаны сильным губернаторам и главам регионов со слабыми отделениями партии. Как пишут "Ведомости", задача – не только подтянуть рейтинги, но и навести порядок в отделениях с прицелом на выборы 2021 год.

Среди таких губернаторов собеседники издания называют Олега Кожемяко (Приморье), Андрея Чибиса (Мурманская область), Александра Осипова (Забайкалье), Радия Хабирова (Башкирия) и Бату Хасикова (Калмыкия), а "Коммерсантъ" ранее писал, что отделение в Кировской области может возглавить губернатор Игорь Васильев. Такое совмещение запланировано примерно в 10 регионах.

В последние два года многие губернаторы шли на выборы самовыдвиженцами из-за снижения рейтинга партии власти. В 2019 году на Дальнем Востоке так поступили Александр Осипов и Валерий Лимаренко (Сахалин). В прошлом году кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко не смог победить на выборах в Приморском крае. На повторные выборы, которые состоялись в декабре, пошел Олег Кожемяко, но уже в порядке самовыдвижения.

В Приморье смена партийного лидера запланирована на начало ноября. Ориентировочно 2 ноября пройдет региональная конференция. Как писало ИА PrimaMedia, возглавлявшая последний год отделение сенатор Людмила Талабаева написала заявление на имя секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака о сложении полномочий с 12 октября по состоянию здоровья.

Олег Кожемяко уже имеет опыт совмещения губернаторской и партийной работы. С 2005 по 2007 год, когда он руководил Корякским автономным округом, то одновременно возглавлял и региональное отделение партии. Сейчас во главе региональных отделений "Единой России" нет ни одного губернатора. Партия отказалась от этой практики в 2012 году – по официальной версии, из-за недостаточной эффективности такого совмещения, так как секретари должны находиться в ежедневном контакте с первичками.

Губернатору Приморского края, действительно, поступило предложение возглавить региональное отделение, говорит источник агентства, близкий к партии. Однако окончательного решения на этот счет еще нет.

"На данный момент идут консультации. Решение будет принято в начале следующей недели. При любом раскладе в отделении произойдут значительные изменения в кадровом составе – в региональном политическом совете и в президиуме", — говорит собеседник. Последнее обновление руководящих органов отделения проводилось в январе этого года.

Федеральные СМИ ранее писали, что обновление может пройти в 20 отделениях до всероссийского съезда "Единой России", который пройдет в 20-х числах ноября. Поводами для оргвыводов могут стать итоги выборов 2019 года и оценка KPI региональных отделений.

"Сейчас у партии в Приморье есть серьезные проблемы: потеряли вес и авторитет, есть вопросы по партийной дисциплине. Поэтому предстоит приложить усилия по возврату доверия, отладить работу в районах. Это требует большой ответственности", — отмечает источник в администрации региона. Для обновления кадрового состава планируется делать ставку на новые лица и молодежь.

Логика таких назначений может быть связана с подготовкой к выборам 2021 года, поскольку "Единая Россия" остается основной организационной структурой. Для Приморского края, отметим, речь идет не только о выборах депутатов Государственной думы, но и Законодательного собрания региона.