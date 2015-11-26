Перепелиное хозяйство Гетмана поймали за нечистоты в Надеждинском районе

Власти усмотрели в деятельности птичьего хозяйства Гетмана признаки административного правонарушения
Общество 17:01
Перепелиное хозяйство Гетмана поймали за нечистоты в Надеждинском районе. Фото: pixabay.com

Администрация Надеждинского муниципального района организовала 17 октября выезд на территорию земельного участка с кадастровым номером 25:10:011901:186, на котором Роспотребнадзор по Приморскому краю ранее обнаружил перепелиную птицеферму на земельном участке, принадлежащем ИП Гетман П.Н. (в границах водоохранной зоны с признаками негативного воздействия на окружающую среду). Результаты проверки заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Ольга Серебренникова изложила в официальном письме на имя заявителя. Копия письма оказалась в распоряжении ИА PrimaMedia.

В ходе проверки, следует из письма, было установлено, что на территории земельного участка с кадастровым номером 25:10:011901:186 в хаотичном порядке размещены строительные отходы, а также отходы производства птицефермы. В связи с чем на собственника участка с кадастровым номером 25:10:011901:186 Гетмана Павла Николаевича был составлен административный протокол по статье 7.24 Закона Приморского края от 5 марта 2007 года № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в Приморском крае" (организация несанкционированной свалки отходов). Протокол будет рассмотрен на ближайшем заседании административной комиссии.

Кроме того, сведения публичной кадастровой карты в сети Интернет свидетельствуют о возможном самовольном занятии части земельного участка неразграниченной территории Надеждинского муниципального района.

"Бытовые модули и иные вспомогательные постройки с северо-восточной границы земельного участка 25:10:011901:186 установлены с возможными нарушениями и заходят на неразграниченную муниципальную территорию. Площадь участка составляет 2300 кв. м (в публичной кадастровой карте указана площадь 1500 кв. м – прим. ред.), в связи с чем материалы проверки будут направлены в Управление Росреестра по Приморскому краю для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении", — говорится в письме, подготовленном в администрации Надеждинского муниципального района.

Напомним, житель Вольно-Надеждинского обращался в Роспотребнадзор "по вопросу нарушения природоохранного законодательства Российской Федерации, возможного нарушения пожарной безопасности, самовольного занятия земельного участка, смежного с земельным участком с кадастровым номером 25:10:011901:186, расположенного по адресу: улица Центральная, дом 3-1, поселок Мирный Надеждинского района, деятельность на котором осуществляет ИП Гетман П.Н.".

В ходе проверки Роспотребнадзора на участке был выявлен стационарный источник выброса загрязняющих веществ в атмосферу, в воздухе наблюдался стойкий специфический запах отходов животноводства, отходы производства и потребления находились в необорудованных для хранения местах.

При анализе данных, содержащихся в публичной кадастровой карте, были установлены признаки несоответствия границ земельного участка с кадастровым номером 25:10:011901:186 с фактически занимаемой территорией.

Кроме того, в ходе проверки также были выявлены признаки размещения объекта негативного воздействия на окружающую среду – птицеферма по разведению перепелов, а также складирование птичьего помета, строительных отходов в границе водоохранной зоны.

По итогам проверки Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю официальными письмами попросило Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю; Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края; Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, а также главу администрации Надеждинского муниципального района Рустяму Абушаеву разобраться в ситуации в рамках их полномочий.

Редакция ИА PrimaMedia и дальше собирается следить за развитием событий в поселке Мирный. Редакция направила запросы в адрес органов, перечисленных в материале, чтобы узнать, какие нарушения выявлены и какие меры для их устранения принимаются.

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Перепелиное дело: хозяйство Гетмана мешает своим запахом жителям Надеждинского района

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Тэги: административное правонарушение животноводство

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