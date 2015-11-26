Два проекта компании экосистемы Сбербанка АО вошли в список лучших практик поддержки МСП

Перечень определила рабочая группа Госсовета РФ по направлению "малое и среднее предпринимательство"
Бизнес 12:15
Сбербанк. Фото: ИА PrimaMedia

Два проекта компании экосистемы Сбербанка АО "Деловая среда" — Всероссийская платформа знаний и сервисов для бизнеса(12+) и образовательный проект "Школа бизнеса регионов" (12+) вошли в перечень лучших региональных практик поддержки МСП, который определила рабочая группа Госсовета РФ по направлению "малое и среднее предпринимательство" (далее — МСП) под председательством министра финансов Антона Силуанова, первого заместителя председателя правительства РФ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

Платформа знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru — совместный проект Сбербанка и Минэкономразвития России, запущенный в 2017 году. На платформе есть всё, что нужно для старта и развития своего дела: статьи, видео, курсы, траектории и специальные предложения на партнёрские сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Обучение на платформе уже прошло 308 тыс. предпринимателей, количество регистраций превысило 500 тыс., а охват площадки составил 1,5 млн пользователей.

"Школа бизнеса регионов" — обучающие мероприятия для предпринимателей в регионах. Занятия ведут спикеры и эксперты федерального уровня, программы длятся от двух недель до двух месяцев. В 2019 году реализовано 53 образовательные программы в 26 регионах России. В них прошло обучение более 10 тыс. предпринимателей, а средний NPS программ составил 77. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве подписаны с 70 регионами РФ.

Программы "Школы бизнеса регионов" входят в топ-3 образовательных практик для предпринимателей и рекомендованы Постановлением Правительства № 147-р от 31.01.17 для реализации в субъектах РФ.

Виталий Тарасов, генеральный директор АО "Деловая среда":

"Миссия Деловой среды — развитие предпринимательства. Мы выбрали образование инструментом решения проблем начинающих и действующих предпринимателей. Сегодня мы предоставляем доступ к лучшим образовательным программам, современным инструментам и практикам ведения бизнеса в онлайне, а также обеспечиваем комплексное развитие предпринимательской̆ деятельности через очные образовательные программы в регионах. Мы рады, что наша деятельность находит отклик не только у предпринимателей, но и у государства и представителей разных регионов России".

Полный список лучших практик опубликован на сайте мойбизнес.рф. Помимо программ "Деловой среды" в него вошло еще 14 практик поддержки МСП. В частности, центры "Мой бизнес" — проект Минэкономразвития России, а также программы инвестиционной поддержки, улучшения производительности труда, развития экспортного потенциала и другое.

Написать автору
Тэги: бизнес (мелкий, средний, крупный)

Центр "Мой бизнес" открыли в Лесозаводске

24 октября, 12:59

Министр нефти Индии: увеличим поставки угля из РФ в шесть раз за счет проектов на ДВ

23 октября, 19:25

Судоверфь "Звезда" помогает одноименному заводу и арсеньевскому "Прогрессу"

10:23
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia