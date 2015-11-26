Алексей Козицкий: "Шикарного правительства" в Приморье не получится – народ не поймет

Депутат ЗС ПК уверен, что губернатор, отказавшись от повышения зарплаты, принял совершенно адекватное ситуации в крае решение

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

Попытка чиновников краевой администрации существенно улучшить свое материальное положение под предлогом создания регионального правительства натолкнулась на неприятие такого подхода со стороны губернатора Приморья. Олег Кожемяко не утвердил поправки в краевой бюджет на ближайшую "трехлетку", предполагающие существенный рост его денежного содержания, и этим продемонстрировал, что даже спустя почти год после избрания не забыл о том, что доверие избирателей – самый главный ресурс главы региона. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia высказал заместитель председателя комитета краевого Заксобрания по экономической политике и собственности Алексей Козицкий ("Справедливая Россия").

Напомним, что ранее в подготовленном администрацией края проекте бюджета региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусматривалось значительное повышение зарплат губернатора, вице-губернаторов и других чиновников администрации Приморского края. В частности, авторы финансового документа предполагали повысить ежемесячные выплаты главе региона на 200 тысяч рублей – до почти 605 тысяч рублей до вычета налогов. 24 октября губернатор принял решение внести в проект бюджета поправки, предусматривающие сохранение его денежного содержания на уровне 2018 года.

— Попытка со стороны некоторых чиновников втянуть губернатора в создание некоего "шикарного правительства", как мы видим, провалилась, никаких "авансов" — кроме аванса доверия от избирателей-приморцев – главе региона оказалось не нужно, — прокомментировал Алексей Козицкий. – Я уверен, что и жители края, и наш депутатский корпус, и, разумеется, "Справедливая Россия" полностью поддерживают это решение Олега Кожемяко. В нынешней ситуации, как мы все понимаем, такие "подарки" со стороны чиновников своему начальнику – абсолютно неадекватны. Скорее всего, это был бы не "подарок" главе региона – и без того вполне обеспеченному человеку – а просто вредительство, заливание бензином и без того "горячей" ситуации в нашем проблемном и от этого протестном регионе. Кто мог бы воспользоваться этим "подарком" — говорить, я думаю, не надо, все здесь понятно. Схожая ситуация, к слову, сейчас имеет место и в краевом центре, столице ДФО Владивостоке, где, мягко скажем, неоднозначная деятельность нынешнего градоначальника просто разжигает недовольство жителей и однозначно дискредитирует поддержавшую в свое время кандидатуру Гуменюка краевую администрацию. Здесь, я уверен, от губернатора также очень ждут принятия мужественного и адекватного ситуации решения.

Возвращаясь к реформе краевой власти и организации регионального правительства, зампредседателя экономического комитета ЗС ПК напомнил, что во время подготовки реформы неоднократно декларировалось, что, во-первых, повышение зарплат краевых чиновников будет идти на фоне оптимизации их численности, а во-вторых, эта мера необходима для того, чтобы привлечь на работу в региональное правительство высококвалифицированных управленцев, в том числе — и из других регионов РФ.

— Не секрет, что край долгое время испытывает серьезный дефицит в грамотных управленцах, не связанных обязательствами перед различными "элитами" и ФПГ. Еще врио губернатора Андрей Тарасенко озвучил эту проблему и попытался "перезагрузить" краевую исполнительную власть, привлекая специалистов из других регионов. Однако тогда этот процесс не пошел, в том числе и из-за того, что уровень зарплат в администрации не соответствовал ситуации на этом, если можно так сказать, "рынке". Очевидно, что если вопрос "вознаграждения" губернатора – это вопрос политический и даже в чем-то морально-нравственный, то привлечение в край действительно квалифицированных и ориентированных не на "освоение" бюджета, а на результат управленцев – необходимая мера для преодоления той кризисной ситуации, к которой регион привели в предыдущие годы, — отметил Алексей Козицкий.

Напомним, что де-юре административная реформа в Приморье по "перезагрузке" краевой администрации в региональное правительство стартовала в июне этого года, соответствующие поправки были внесены в Устав края. В качестве обоснования реформы администрацией была заявлена необходимость реализации в крае национальных проектов, что требует повышения статуса органов управления и привлечения квалифицированных специалистов. Также заявлялось, что новая система оплаты труда в правительстве ПК будет основана на достижении тем или иным органом исполнительной власти субъекта целевых показателей. Средства на зарплаты региональным министрам планировалось взять из внутренних резервов – за счет оптимизации расходов и сокращения штатов.