"Система-112" существенно сократит время реагирования экстренных служб при чрезвычайных ситуациях в островном регионе (ФОТО)

Систему вызова экстренных служб "112" запустили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко запустил в эксплуатацию систему вызова экстренных служб по единому номеру "112" в пятницу, 25 октября. К ней подключены службы пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, полиции и аварийная служба газовой сети. По словам главы региона, система "112" сократит время передачи информации профильным службам и обеспечит безопасность всех жителей области, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

— В номере "112" присутствуют все виды помощи. Это принципиально важно, потому что от этого зависит безопасность жителей региона. Два года "система-112" работала в тестовом режиме и сегодня сдается в промышленную эксплуатацию. Это знаковое событие, поскольку правительство Сахалинской области уделяет большое внимание обратной связи с населением, — отметил Валерий Лимаренко.



Систему вызова экстренных служб "112" запустили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

По словам начальника Главного управления МЧС России по Сахалинской области Андрея Андреева, "Система-112" Сахалинской области — надежный помощник гражданам в кризисных ситуациях. Для ее ввода в промышленную эксплуатацию в регионе создали сеть единых диспетчерских служб.



Систему вызова экстренных служб "112" запустили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— На Сахалине проводилась серьезнейшая работа по созданию единых дежурных диспетчерских служб в муниципальных образованиях. Наша общая стратегическая задача — поддержание развитие "Системы-112". Она связала воедино службы пожарно-спасательных подразделений, полиции, скорой медицинской помощи и служб газа. Старые номера 101, 102, 103, 104 по-прежнему доступны для населения. Однако сегодня людям не нужно думать, куда позвонить — существует единый номер 112, — сказал Андрей Андреев.

Руководитель агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области Анна Микеева подчеркнула, что предыдущие два года система работала в тестовом режиме, который включал проверку оборудования, подбор и подготовку персонала, помещений и выстраивание взаимодействий со всеми службами.



Систему вызова экстренных служб "112" запустили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— За два года нахождения в опытной эксплуатации мы разработали нормативно-правовые акты, отработали электронное взаимодействие, оснастили дежурно-диспетчерский пункт необходимым оборудованием, подготовили операторский состав. За это время по номеру "112" было принято более 740 тысяч звонков, что говорит о востребованности системы, — рассказала Анна Микеева.

В торжественной обстановке глава области Валерий Лимаренко сделал первый тестовый звонок по номеру "112". После этого система вызова экстренных служб была официально введена в регулярную эксплуатацию.

В центре обработки вызовов "Системы-112" информации Сахалинской области в круглосуточном режиме дежурят 10 операторов, которые предварительно прошли специальное обучение.

— Перед тем, как приступить к работе, мы изучали нормативную документацию, проходили тренинги по оказанию помощи населению в экстренных ситуациях и психологические тесты. Ежедневно мы принимаем более 1200 звонков. Люди обращаются к нам по самым разным вопросам — отключение водоснабжения, электричества, пожары, ДТП. Для работы в диспетчерском пункте созданы хорошие условия — есть комфортные рабочие места, столовая, комната отдыха. Это необходимо, так как мы работаем 24 часа в сутки, — поделился оперативный дежурный по связи отдела обработки и приема сообщений "Системы-112" Владимир Веркутов.



Систему вызова экстренных служб "112" запустили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Служба "112" работает по следующему алгоритму. Попавший в беду или ставший свидетелем происшествия человек набирает на своем мобильном телефоне номер "112". Диспетчер принимает звонок, выясняет обстоятельства случившегося и тут же отправляет к месту событий необходимые службы экстренной помощи.

— "Система-112" Сахалинской области построена по централизованной архитектуре. Звонки со всей территории Сахалинской области поступают в южно-сахалинский центр обработки вызовов. Далее оператор выясняет, из какого района звонит абонент и подключает необходимые службы того или иного муниципального образования, либо переключает вызов на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) района. Вся серверная группировка находится в Южно-Сахалинске, в главном здании. Курильские острова в связи с особенностью географического положения могут работать в автономном режиме — они также оснащены серверной группировкой, — рассказал начальник отдела мониторинга и технического обслуживания "Системы-112" Алексей Генне.



Систему вызова экстренных служб "112" запустили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Отметим, что система экстренных служб "112" позволяет отследить все вызовы и определить на карте местонахождение абонента, откуда был осуществлен звонок. Это стало возможным благодаря современным технологиям, которыми оснащена система.



Систему вызова экстренных служб "112" запустили в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Когда человек звонит по номеру "112", он получает мгновенную помощь. В этом ему помогают операторы, которые определяют, какие службы нужно вызвать. Все это занимает доли секунд. Посредством современных технологий дополнительно определяется местоположение людей, что помогает в работе спецслужб, — отметил ведущий менеджер разработчика программного решения "Системы-112" Дмитрий Ладаев.

Добавим, система экстренных служб по единому номеру "112" предназначена для обеспечения оперативной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Звонки на единый номер "112" доступны круглосуточно. Кроме того, имеется возможность отправки СМС-сообщения о происшествиях и совершения звонков с сотовых телефонов при отрицательном балансе и без сим-карты. Работы по настройке "Системы-112" в островном регионе велись в рамках выполнения Указа Президента "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации".