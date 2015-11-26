Общественная палата РФ отметила эффективную работу Общественного совета при Росрыболовстве

В Общественной палате РФ считают, что Общественный совет при Росрыболовстве – один из самых эффективных органов общественного контроля
Политика 17:36
Общественный совет при Росрыболовстве. Фото: ИА PrimaMedia

Уровень профессиональной подготовки членов Общественного совета при Росрыболовстве позволяет им давать рекомендации не только органам исполнительной власти РФ, но и Правительству РФ и федеральным ведомствам. Об этом заявил Владислав Гриб, член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. В четверг, 24 октября, состоялось заседание Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству под председательством Германа Зверева, президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), сообщает ИА PrimaMedia.

Исходя из вашей сегодняшней повестки и отчётов, которые мы в Общественной палате получили, у вас один из самых рабочих общественных советов в стране, – сказал Владислав Гриб. – Ваша работа влияет и на работу Роспотребнадзора, и Минздрава и, наверное, вообще на здоровье нации. Я думаю, что уже есть возможность провести совместный совет в Общественной палате РФ с Федеральной антимонопольной службой.

Владислав Гриб отметил, что одним из самых тесных партнёров Общественного совета при Росрыболовстве является совет при Минсельхозе, поэтому возможна организация работы совместных площадок для обсуждения актуальных проблем и с общественниками Минсельхоза, а в дальнейшем и с ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы.

– Не бойтесь выйти за рамки своих полномочий, за эти рамки могут выйти только органы государственной власти, вы же как субъекты общественного контроля вправе давать рекомендации всем, исходя из вашей профессиональной специфики, – заявил Владислав Гриб. – Мы вас поддерживаем, и готовы оказать поддержку на региональном, федеральном и межведомственном уровне.

Представитель Общественной палаты РФ также подчеркнул, что за работой совета при Росрыболовстве следят и в Роспотребнадзоре, где считают, что россиянам пора переходить с мяса на рыбу как на более полезный продукт питания.

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Тэги: Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Зверев Герман Станиславович рыба живая морская речная

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