Здоровое питание детей в школах и детских садах гарантируют на федеральном уровне

Депутат Госдумы считает, что стандарты по питанию необходимы также для старшеклассников и студентов профучилищ
Общество 18:53
Столовая. Фото: ИА PrimaMedia

Впервые на уровне федерального закона будут установлены требования по организации сбалансированного питания в детсадах и школах. Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий качество и безопасность детского рациона. В документе отдельно подчеркивается, что школьников младших классов раз в день обязательно нужно обеспечить бесплатным горячим питанием. Депутат Госдумы РФ по Владивостокскому округу Сергей Сопчук считает, что необходимо также определить подходы к питанию старшеклассников и учеников профучилищ, сообщает ИА PrimaMedia.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект об обязательном бесплатном горячем питании для школьников младших классов и детсадовцев. Законопроект предполагает поправки в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 2 января 2000 года. Принятие закона позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов и воспитанников детских садов – теперь на всей территории страны их должны кормить по СанПиНам.

Также в законопроекте прописано, что в рацион учеников начальных классов обязательно должно входить горячее блюдо, не считая горячего напитка. Устанавливается прямой законодательный запрет на использование в производстве детских пищевых продуктов ГМО, агрохимикатов. Родители смогут проконтролировать детское меню – оно будет размещаться на сайтах школ и детсадов.

Авторы документа также предлагают внести поправки, которые предусматривают предоставление российским регионам субсидий из федерального бюджета для реализации законопроекта.

По словам депутата Госдумы Сергея Сопчука, закрепление норм питания младшеклассников и детсадовцев в федеральном законе, тем более с софинансированием, для регионов имеет большое значение.

"В законопроекте, который прошел в Госдуме первое чтение, планируется закрепить стандарт по качеству и безопасности детского рациона не только в школах, но и детских садах. В Приморском крае есть краевой закон о питании младшеклассников, ему более 10 лет. В свое время понадобилось много усилий, чтобы гарантировать бесплатное питание ученикам 1-4 классов и затем сделать его более качественным", — комментирует депутат на своей странице в Facebook.

Парламентарий считает, что категории учащихся, для которых прописывается стандарт, стоит расширить.

"Кроме младших классов, действительно, надо определить подходы к питанию старшеклассников и учеников профучилищ. Разные ситуации бывают в семьях, а основы здоровья во многом закладываются в детские и юношеские годы", — отмечает Сергей Сопчук.

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Тэги: депутаты детский сад школа питание (правильное, диетическое) Сопчук Сергей Андреевич

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