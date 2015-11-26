Депутаты Госдумы обратились к Медведеву с просьбой поддержать рыбаков

Депутаты Госдумы: отмена льгот для градо- и поселкообразующих предприятий, колхозови ЕСХН противоречит целям и принципам госполитики

Рыба. Фото: Иа PrimaMedia

Депутаты Государственной Думы подписались под обращением к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить внесения Правительством РФ законодательных инициатив, которые приведут к увеличению фискальной нагрузки для градо-и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких колхозов (артелей) и повлекут ухудшение условий деятельности указанных организаций, сообщает ИА PrimaMedia. Подписи в защиту рыбаков поставили 26 народных избранников.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что вопрос сохранения сохранение ЕСХН и льгот по уплате сбора за пользование водными биоресурсами для предприятий для градо-и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких колхозов (артелей) поднимал президент ВАРПЭ Герман Зверев в рамках своего выступления на парламентских слушаниях в Госдуме и Комитет ГД по аграрным вопросам во главе с Владимиром Кашиным поддержал позицию рыбаков.

Напомним, 10 сентября этого года на совещании у первого вице-премьера – министра финансов Силуанова трем ведомствам (Минсельхозу, Минфину и Федеральной антимонопольной службе) были даны поручения доработать концепцию поправок в Налоговый комплекс, призванных усовершенствовать налогообложение в рыбной отрасли. В частности, было предложено рассмотреть три изменения в ранее согласованную концепцию: установить новые ставки сборов за пользование ВБР с учетом уровня накопленной инфляции с 2004 года и рентабельности вылова конкретных объектов, отменить налоговые льготы для градо— и поселкообразующих предприятий, рыболовецких артелей (колхозов), рассмотреть целесообразность использования в рыбохозяйственном комплексе единого сельхозналога.

"Отказ от согласованной с бизнес-сообществом концепции поправок в Налоговый Кодекс в сочетании с уже введенными аукционами на добычу крабов и предлагаемым ФАС России введением аукционов на добычу всех водных биологических ресурсов приведут к обвальному спаду инвестиций, а значит — к выпадающим доходам федерального бюджета", — отмечал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Предложение о недопустимости отмены ЕСХН и налоговых льгот для ряда предприятий рыбной отрасли было внесено в итоговое решение парламентских слушаний, прошедших 22 октября в Госдуме. Теперь эту позицию официально поддержали еще 26 депутатов Государственной Думы. Свои подписи под обращением к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой не допустить внесения законодательных инициатив, которые повлекут негативные последствия как для отрасли, так и для населения прибрежных регионов поставили Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Владимир Блоцкий, Николай Езерский, Геннадий Кулик, Сергей Пантелеев, Алексей Ткачев, Батор Адучиев, Владимир Плотников, Алексей Корниенко, Александр Ищенко, Константин Слыщенко, Сергей Казанков, Денис Парфенов, Алексей Пономарев, Николай Иванов, Дмитрий Ионин, Валентин Шурчанов, Алексей Езубов, Николай Харитонов, Владимир Поздняков, Владимир Бортко, Светлана Савицкая, Юрий Синельщиков и Николай Осадчий.

"В настоящее время в России работают свыше 80 градо— и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов). Они расположены преимущественно в отдаленных, труднодоступных местностях прибрежных регионов и оказывают значительную социально-экономическую поддержку населенным пунктам, в которых расположены. В период с 2013 по 2018 год расходы рыбохозяйственных организаций, рыболовецких артелей (колхозов) на развитие социальной сферы соответствующих населенных пунктов составили более 600 млн рублей", — говорится в обращении.

Законопроект создаст условия для формирования новых административных и экономических барьеров в рыбохозяйственной отрасли в отношении отдельного сегмента, что прямо противоречит основным целям и принципам государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, а также в целом задачам развития рыбохозяйственного комплекса РФ, импортозамещения в сегменте рыбной продукции, комплексного развития сельских территорий, считают депутаты Госдумы.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что с 2017 года Росрыболовство (входит в структуру Минсельхоза) совместно с ВАРПЭ работали над согласованными предложениями по повышению фискальной нагрузки в отрасли через пересмотр размеров ставок сборов за пользование водными биоресурсами. Итоговые предложения были поддержаны в декабре прошлого года на заседании правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса и легли в основу подготовленного Минсельхозом законопроекта. Он предполагал поэтапный переход на уплату ставки сбора в полном объёме, что в конечном счёте должно было привести к увеличению поступлений по этому виду сбора в 6 раз — с 2 до 12 млрд рублей в год, также документ предусматривал сохранение льгот для ряда предприятий, в том числе для градо— и поселкообразующих рыбохозяйственных предприятий, колхозов (артелей), а также режима ЕСХН в отрасли. Общий объём налоговых поступлений в социальные фонды в случае принятия этого законопроекта должен был увечиться с 46 до 60 млрд рублей.