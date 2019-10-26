Премьера футуристической версии "Грозы" Островского прошла во Владивостоке

Новый сезон в Приморском театре молодёжи открыла постановка "Groza2059" (16+). Премьера спектакля по мотивам пьесы Островского "Гроза" состоялась 25 октября, сегодня постановку покажут еще раз, сообщает ИА PrimaMedia.

"После ряда техногенных катастроф человечество оказывается на грани вымирания. Жизнь полностью выведена из равновесия, и теперь единственными источниками энергии являются любовь и... электричество". Именно так описывает спектакль "Groza2059" театр Молодёжи. О родстве с бессмертным произведением отечественной драматургии, на первый взгляд, напоминает только название: однако на деле оказывается, что текст оригинального произведения в постановке используется почти дословно.





26.10.2019