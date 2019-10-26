Премьера футуристической версии "Грозы" Островского прошла во Владивостоке

Фоторепортажи

Премьера футуристической версии "Грозы" Островского прошла во Владивостоке

Новый сезон в Приморском театре молодёжи открыла постановка "Groza2059" (16+). Премьера спектакля по мотивам пьесы Островского "Гроза" состоялась 25 октября, сегодня постановку покажут еще раз, сообщает ИА PrimaMedia.

"После ряда техногенных катастроф человечество оказывается на грани вымирания. Жизнь полностью выведена из равновесия, и теперь единственными источниками энергии являются любовь и... электричество". Именно так описывает спектакль "Groza2059" театр Молодёжи. О родстве с бессмертным произведением отечественной драматургии, на первый взгляд, напоминает только название: однако на деле оказывается, что текст оригинального произведения в постановке используется почти дословно.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Я художник, я так вижу: футуристическую версию "Грозы" Островского покажут во Владивостоке

26.10.2019

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

23 октября, 11:40
36
 Зоопарк "Садгород" открывает приют для брошенных и проблемных гималайских медведей
21 октября, 17:35
24
 Студенческий бал в честь юбилея ДВФУ собрал в танце 120 пар
20 октября, 17:16
15
 Осенью пришла весна: во Владивостоке распустилась сирень и зацвела яблоня
20 октября, 16:53
60
 Приморью 81 год: во Владивостоке прошли гулянья по случаю Дня края (фото)
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia