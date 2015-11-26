Большой гороскоп на неделю: подробные рекомендации для всех с 27 октября по 3 ноября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать от рабочей недели

Гороскоп. Фото: Pixabay.com

ОВЕН. Жизнь предлагает новые возможности; может повезти даже в довольно рискованных предприятиях. Некоторые примутся за более активное добывание наличных. Неделя будет довольно напряженной, зато самых настойчивых ждет заслуженное вознаграждение. Усиливаются способность влиять на близких: используйте этот факт для создания мира и ощущения того, что ваши отношения становятся год от года только крепче.

ТЕЛЕЦ. В профессиональной сфере есть риск ошибиться с расчетами: дела могут обстоять иначе, чем кажется на первый взгляд. Время проникновения в суть происходящего, рекомендуется найти то, ради чего действительно стоит жить. Помогите тем, кто засомневался в своих силах, это поможет самим взять новую высоту. Не исключено, что непредвиденные обстоятельства бросят вызов вашим физическим способностям. Подумайте над тем, чтобы в течение дня выкраивать время на разработку суставов и укрепления мышц.

БЛИЗНЕЦЫ. Воспользуйтесь этим временем для продумывания важных вопросов и планирования. На работе хорошо работать над перспективными проектами, по-новому распределять обязанности и делиться опытом. Вполне удачный период для перемен на личном фронте. Некоторые осознают необходимость привлечения профессионалов для оптимального решения задачи. Развивайте свои сильные стороны, — не время почивать на лаврах! Кое у кого непростая ситуация дома: уделите внимание тем, кто в нем нуждается.

РАК. Это время связано с использованием разнообразных источников информации. В такие моменты действительно реально изменить жизнь к лучшему. Благоприятное время для поездок, связанных с благотворительностью и демонстрацией талантов. Могут появиться новые романтические привязанности или увлечения в другой области. Ваши любимые склонны сейчас к экспериментам, которые было бы неплохо поддержать.

ЛЕВ. Вы получите в свое распоряжение ценную информацию, которую останется грамотно использовать. Звезды предупреждают о возможной путанице в запланированных делах. Лучше пока не общаться с теми, кто действует на вас подавляюще. Во всех начинаниях большую помощь окажут друзья или духовные наставники: советуем внимательно отнестись к их советам. Может представиться дополнительная возможность по улучшению здоровья.

ДЕВА. Похоже, коллеги по работе ждут от вас большей инициативы. Этот время особенно благоприятствует тем, кому нравится чувствовать себя творцом атмосферы в окружающем пространстве. Рекомендуется вернуться к отложенным делам и поддержать их дополнительной порцией внимания. Также судьба предложит переработать идеи окружающих с пользой для себя. Вы можете с успехом выступить в роли лидера, организатора совместного бизнеса, увлекательной поездки.

ВЕСЫ. Удача сопутствует совместным проектам и творческим мероприятиям. Заботьтесь о точности передаваемой информации. В каких-то делах придется пойти на определенные уступки, чтобы добиться своего. Много удовольствия сулит общение с противоположным полом. Заранее составьте план на грядущие выходные: одинаковые устремления сблизят вас с вашими близкими. Для многих это время выхода на новый, интуитивный уровень знаний.

СКОРПИОН. Вас ждет успех в контактах с самыми разными слоями общества. Не бойтесь высказывать свою точку зрения и ведите себя в соответствии с собственными принципами. Соглашения, достигнутые в эти дни, будут иметь хорошее продолжение в будущем. В целом, это период преодоления эмоциональных трудностей. Все вопросы благополучно разрешатся, если вы поймете, чего хотите на самом деле.

СТРЕЛЕЦ. Для большинства Стрельцов это очень противоречивое время. Рекомендуется отвлечься от проблем и заняться собой, своим внутренним состоянием, отношениями с близкими. Подходящие дни для того, чтобы сделать необходимые покупки, написать письма. Возрастает практичность вкупе с изобретательностью, продуктивной окажется деятельность в информационной сфере.

КОЗЕРОГ. С новой остротой встают финансовые вопросы. Примените на практике свои теоретические знания, и ситуация уладится. Творческие натуры для успешной работы будут нуждаться в уединении и поддержке окружающих. Хорошее время для всех, кому нравится делиться своими знаниями. Какие-то события предложат вам изменить точку зрения на свои возможности. Ваш дом становится все более популярным среди друзей.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной сфере мешает выжидательная позиция, тенденция откладывать все на последний момент. Постарайтесь увязать текущие дела с тем, чему вы хотите научиться. Рекомендуется сделать упор на совместные проекты. В то же время, старайтесь действовать по своему усмотрению, не поддаваясь чужому влиянию. Очень благоприятное время для упражнений, способных гармонизировать физическое состояние.

РЫБЫ. Можно удачно исправить ошибки прошлого, однако упрямство может стать непреодолимым препятствием на пути к успеху. Самое время принимать взвешенные, продуманные решения. Не отказывайте себе в том, что, как вы ощущаете, поможет вашему духовному или физическому развитию. Приятная компания, новое интересное увлечение или путешествие поднимут уровень счастья. Для многих это время серьезного выбора: жизнь может полностью поменять направление.