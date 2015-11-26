Приморский спортсмен вошел в десятку лучших на мировом чемпионате по сапсерфингу

Соревнования завершаются в китайском городе Циндао

Евгений Черненко. Фото: Из личного архива Евгения Черненко

Находкинский инструктор по сапсерфингу Евгений Черненко вошел в первую десятку международного чемпионата ICF SUP World Championship, проходившего с 24 по 27 октября в китайском Циндао. Евгений выступал в категории Masters40+ и пришел к финишу восьмым на дистанции 200 м, преодолев ее за 1 минуту 7 секунд, сообщает ИА PrimaMedia.

Чемпионат собрал спортсменов из множества стран, в том числе, Кореи, Израиля, Испании, Португалии, Египта, Бразилии, Черногории, России. Гонки проходили в категориях Junior ( М и Ж), Masters40+(М и Ж), Masters50+(М и Ж). За Евгения Черненко болели его ученики и соратники – они поддерживали приморца посредством соцсетей. О своей победе спортсмен написал в Инстаграме, упомянув с благодарностью супругу, которой посвятил это достижение.

Напомним, сапсерфинг в Приморье стал весьма популярным в последние 4-5 лет. В этом году во Владивостоке при поддержке администрации Приморского края прошли уже вторые краевые соревнования по SUP-серфингу. Приморские "саперы" прославились на всю страну любопытной традицией "угона льдины", в котором обычно принимают участие до 100 человек. Эта яркая весенняя акция, прошедшая уже 4 раза, вполне может считаться визитной карточкой владивостокского сапбординга.

Справка. Родиной сапсерфинга считаются Гавайские острова: ещё в 1778 году европейцами были описаны местные жители, выходившие в море на деревянных досках стоя и использовавшие при этом вёсла для гребли. Развитие сапсёрфинга как вида спорта началось в XXI веке: первыми профессиональными спортсменами в данной дисциплине стали Дэйв Калама и Лэрд Гамильтон, по инициативе которых на Гавайях с 2003 года начали проходить соревнования по сапсёрфингу. В 2005 году в Калифорнии была основана федерация этого вида спорта, после чего началось распространение дисциплины в других странах мира. В России соревнования по волновому сапсёрфингу проводят с 2015 года.