Логистика и IT-компании: цифровые решения экономят время и деньги

Вице-президент Транспортной группы FESCO Дмитрий Суровец уверен, что новые технологии полностью изменят контейнерные перевозки

Дискуссия "Цифровые технологии в транспортной отрасли". Фото: ИА PrimaMedia

Одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России ТГ FESCO поделилась секретами "умных" контейнерных перевозок на Русском MeetUp-2019. В ходе панельной дискуссии "Цифровые технологии в транспортной отрасли" вице-президент компании Дмитрий Суровец рассказал об уникальных решениях, которые сокращают трудозатраты и ускоряют процессы, сообщает ИА PrimaMedia.

В дискуссии приняли участие представители администрации Приморского края, транспортно-логистических компаний, федеральных и международных телекоммуникационных и IT-компаний и ДВФУ, а также эксперты из Кореи.

Модератор дискуссии Сергей Зуев предложил представителям транспортно-логистических компаний рассказать о тех инновационных цифровых решениях, которые позволяют улучшить качество и скорость интермодальных перевозок.

— Развитость логистики – это определяющий фактор для роста других отраслей экономик, а новые технологии – это действенный способ ускорить этот процесс, — рассказал директор по развитию компании — интегратора IT-сервисов Orange Business Services Александр Маликов.

В свою очередь Дмитрий Суровец добавил, что во многом благодаря цифровизации Транспортная группа FESCO сегодня занимает лидирующие позиции в сегменте перевозок через Дальний Восток. Так в сентябре компанией был реализован совместный с РЖД проект: во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в ТГ FESCO) отработана технология, которая обеспечивает полностью электронное оформление импортных грузов в контейнерах при интермодальных перевозках. Благодаря электронному документообороту вместо пяти суток все процедуры занимают 21 час.

— Можно ли быстрее? Можно. Для этого все участники процесса должны повышать уровень цифровизации внутри своих компаний. Сложно говорить об изменениях в отрасли, не меняя себя. Мы пытаемся задать некую волну изменений, которые должны происходить. Сегодня транспорт и логистика отстают от ритейла, банков и других сфер – мы не должны задерживаться, поскольку клиент хочет быстрее, дешевле и качественнее, — отметил Дмитрий Суровец.

Дискуссия «Цифровые технологии в транспортной отрасли». Фото: ИА PrimaMedia Дискуссия «Цифровые технологии в транспортной отрасли». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Представитель FESCO отметил, что компания активно использует в работе методыпроцессной аналитики, которые позволяют найти "узкие" места и улучшить количественные и качественные показатели работы предприятия.

Кроме того, Владивостокский морской торговый порт внедряет у себя технологию "Цифровой двойник". Создание виртуального прототипа — это пилотный проект ВМТП. Все процессы, которые происходят в порту, фиксируются в режиме реального времени. Планирование и прогнозы строятся на основе данных, собранных о работе порта в предыдущие периоды. Ресурсы и портовые мощности, передвижения судов, инфраструктура и даже погодные условия отражаются со 100%-ной точностью.

Дискуссия «Цифровые технологии в транспортной отрасли». Фото: ИА PrimaMedia Дискуссия «Цифровые технологии в транспортной отрасли». Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Телекоммуникационные компании и IT-специалисты постоянно помогают логистическим компаниям совершенствовать технологии. Своим видением решения проблемы с повреждением контейнеров при транспортировке поделился "Ростелеком". Видеоиденфикация контейнеров — уже существующая разработка, которая помогает автоматизировать бизнес-процессы и снижать затраты, что в итоге положительно сказывается на ценообразовании для клиентов.

— Мы готовы предлагать платформы, которые будут предсказывать вероятность повреждения контейнеров, что снизит затраты заказчиков на логистические процедуры, — рассказал заместитель директора макрорегионального филиала – Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО "Ростелеком" Александр Костерин.

Участники дискуссии отметили, что транспортные компании действительно серьезно продвинулись вперед в ускорении процессов, но проблемы отрасли невозможно решить без изменений законодательства. Действующий по сей день бумажный документооборот накладывает ограничение на совершенствование процессов.

— Нам есть что улучшать, осталось только не отступать. Коллеги из технологических отраслей активно нам помогают. Благодаря им, далекое цифровое будущее станет намного ближе, чем мы ожидаем, — резюмировал Дмитрий Суровец.

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошли сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум. В мероприятиях приняло участие около 3 тысяч человек. К работе площадки были приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ). Генеральный партнер — ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды — компания Slavda Group.