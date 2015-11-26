В пятницу, 25 октября, в филиале впервые прошла общекорпоративная донорская акция "День доброго здоровья"

Энергетики Приморских электрических сетей присоединились к донорскому движению. Фото: пресс-служба АО "ДРСК"

Энергетики филиала "Приморские электрические сети" АО "ДРСК" присоединились к донорскому движению ПАО "РусГидро". В пятницу, 25 октября, в филиале впервые прошла общекорпоративная донорская акция "День доброго здоровья". Акция состоялась на площадке краевой станции переливания крови во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДРСК".

В мероприятии приняли участие 16 сотрудников филиала, большинство из которых стали донорами впервые. Перед сдачей крови они заполнили необходимые документы, прошли медицинский осмотр и сдали анализ крови на определение группы и уровня гемоглобина.

Энергетики Приморских электрических сетей присоединились к донорскому движению. Фото: пресс-служба АО «ДРСК» Энергетики Приморских электрических сетей присоединились к донорскому движению. Фото: пресс-служба АО «ДРСК» 1 / 2

Всего работники Приморских электрических сетей в этот день сдали более 7 литров крови. Собранная донорская кровь после проверки будет направлена в лечебные учреждения Приморья. Она может понадобиться пострадавшим в авариях, при ожогах и операциях, в том числе на сердце, онкологическим больным, роженицам и новорожденным при осложнениях.

"Мы провели донорскую акцию в первый раз на нашем предприятии, но в будущем планируем, что такие мероприятия станут традиционными, — рассказал заместитель директора по обеспечению управленческой деятельности приморского филиала АО "ДРСК" Егор Мухин. — В нашем филиале есть активисты донорского движения, которые сдают кровь регулярно. Благодаря проведению корпоративной акции к донорскому движению присоединились новые люди. Считаем проведение таких акций хорошей инициативой. Благодаря отзывчивости и неравнодушию энергетиков врачи могут спасти чьи-то жизни".

Энергетики Приморских электрических сетей присоединились к донорскому движению. Фото: пресс-служба АО «ДРСК» Энергетики Приморских электрических сетей присоединились к донорскому движению. Фото: пресс-служба АО «ДРСК» 1 / 2

День донора в РусГидро проходит дважды в год. Первая массовая акция по сдаче крови прошла в компании 10 лет назад. В этом году "Дальневосточная распределительная сетевая компания" решила поддержать корпоративное донорское движение.