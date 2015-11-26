Во Владивостоке выбрали объекты, которые адаптируют для инвалидов в следующем году

Для граждан с ОВЗ оборудуют пешеходную зону на Некрасовской, Сквер ветеранов и район Автовокзала
Общество 10:29
Во Владивостоке выбрали объекты, которые адаптируют для инвалидов в следующем году. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Остановка общественного транспорта Некрасовская, Сквер ветеранов и район Автовокзала во Владивостоке будут оборудованы с учетом потребностей инвалидов в рамках муниципальной программы "Доступная среда" в 2020 году. К такому решению пришли участники расширенного заседания по вопросам планирования и организации работ на объектах социальной инфраструктуры, которое состоялось 25 октября в городской думе в рамках проекта партии "Единая Россия" "Доступная среда", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе

На данный момент в оснащении элементами доступной среды нуждаются городской Сквер ветеранов, пешеходная зона между остановками общественного транспорта "Первая речка" и "Некрасовская", участок улицы Енисейской, примыкающий к автовокзалу и железнодорожной станции "Вторая речка". Оборудованием этих трех объектов городские власти займутся уже в следующем году – об этом в ходе расширенного заседания сообщил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

В проекте остаются работы по обустройству баляевской развязки, подземных переходов в центре города и площади перед зданием Железнодорожного вокзала. Говоря об адаптации последнего объекта, председатель гордумы отметил, что в этом районе запланировано строительство многоуровневой парковки, от которой в ближайшем будущем можно будет провести социальную инфраструктуру к привокзальной площади.

Региональный координатор партийного проекта "Единая страна – доступная среда", депутат Думы Владивостока Дмитрий Поташев подчеркнул, что на данном этапе приоритетными являются общественные территории с большой проходимостью народа – после их оснащения элементы доступной среды постепенно появятся и на отдаленных улицах спальных районов.

"Мы ждем от вас информации об объектах, которые, с вашей точки зрения, следует оборудовать. Сейчас мы адаптируем места наибольшего притяжения граждан, но когда мы оборудуем площади и остановки, обязательно придет черед внутрирайонных улиц и внутриквартальных дорог!", — обратился к представителям общественных организаций инвалидов Приморья Дмитрий Поташев.

В прошлом году в рамках проекта "Доступная среда" для лиц с ограниченными возможностями здоровья была адаптирована территория Пенсионного фонда по Первомайскому району Владивостока, оборудована пешеходная зона от кольца Багратиона до остановки общественного транспорта "Автовокзал" – там понизили бордюрный камень, уложили тактильную плитку, закатали асфальт и установили леера. Сумма прошлогодних работ составила 15 млн рублей.

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Тэги: инвалиды

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