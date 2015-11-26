В Пусане прошла конференция Международной ассоциации предпринимателей МАП

Ее участниками стала Россия и другие страны СНГ

Форум. Фото: ИА PrimaMedia

Конференция Международной ассоциации предпринимателей МАП (ICIE) прошла с 23 по 24 октября в BEXCO в Пусане. Ее основными участниками являются Россия и другие страны СНГ, сообщает PrimaMedia Korea.

Мероприятие проводилось совместно с конференцией ассоциации KORMARINE. В конференции приняло участие более 30 влиятельных экономистов МАП (ICIE), представителей из каждой страны, включая председателя МАП Василия Тарлева (бывший премьер-министр Республики Молдова), представителя Азиатско-Тихоокеанского региона России Евгения Русецкого.

Заседание, прошедшее 24 октября, прошло под девизом "Перспективы, новые возможности и условия активизации экономического сотрудничества между компаниями Кореи и Евразии". С корейской стороны в конференции приняли участие экс-министр О Мен, председатель Корейской ассоциации блокчейнов (корейское отделение Prime Media) Ким Хен Чжу, почетный профессор университета Донг Кук (бывший посол Республики Корея в Казахстане) Бэк Чжу Хен и президент Агентства экономического развития Пусана Пак Ги Сик.

Встречи и обсуждения прошли по следующим темам: (Секция 1) Перспективы развития взаимосотрудничества в энергетике, а также в отраслях, связанных с ресурсами и окружающей средой (Секция 2) Перспективы развития взаимосотрудничества в таких сферах, как морские грузоперевозки, логистика, транспорт и телекоммуникации. (Секция 3) Примеры (презентации) успешного сотрудничества между корейскими и евразийскими компаниями.

23 октября прошла встреча представителей малого и среднего бизнеса, в которой приняли участие и члены МАП. 40 компаний, представляющих 13 отраслей (судостроительное оборудование, продукты питания, косметика и другое) собрались за круглым столом и обсудили условия более разностороннего сотрудничества.

Представитель мэрии Пусан выразил надежду, что благодаря этой конференции будет заложены перспективы не сколько близлежащего взаимодействия, а долгосрочного сотрудничества в будущем. "Мы надеемся, что эта встреча поможет расширению связей между компаниями и созданию платформы для взаимодействия и обмена информацией, что будет способствовать продвижению рынка на север".

Корреспондент Примамедиа в Корее Пак Ги Соп