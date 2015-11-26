В Пусане прошла конференция Международной ассоциации предпринимателей МАП

Ее участниками стала Россия и другие страны СНГ
PrimaMedia Korea
Бизнес 11:16
Форум. Фото: ИА PrimaMedia

Конференция Международной ассоциации предпринимателей МАП (ICIE) прошла с 23 по 24 октября в BEXCO в Пусане. Ее основными участниками являются Россия и другие страны СНГ, сообщает PrimaMedia Korea.

Мероприятие проводилось совместно с конференцией ассоциации KORMARINE. В конференции приняло участие более 30 влиятельных экономистов МАП (ICIE), представителей из каждой страны, включая председателя МАП Василия Тарлева (бывший премьер-министр Республики Молдова), представителя Азиатско-Тихоокеанского региона России Евгения Русецкого.

Заседание, прошедшее 24 октября, прошло под девизом "Перспективы, новые возможности и условия активизации экономического сотрудничества между компаниями Кореи и Евразии". С корейской стороны в конференции приняли участие экс-министр О Мен, председатель Корейской ассоциации блокчейнов (корейское отделение Prime Media) Ким Хен Чжу, почетный профессор университета Донг Кук (бывший посол Республики Корея в Казахстане) Бэк Чжу Хен и президент Агентства экономического развития Пусана Пак Ги Сик.

Встречи и обсуждения прошли по следующим темам: (Секция 1) Перспективы развития взаимосотрудничества в энергетике, а также в отраслях, связанных с ресурсами и окружающей средой (Секция 2) Перспективы развития взаимосотрудничества в таких сферах, как морские грузоперевозки, логистика, транспорт и телекоммуникации. (Секция 3) Примеры (презентации) успешного сотрудничества между корейскими и евразийскими компаниями.

23 октября прошла встреча представителей малого и среднего бизнеса, в которой приняли участие и члены МАП. 40 компаний, представляющих 13 отраслей (судостроительное оборудование, продукты питания, косметика и другое) собрались за круглым столом и обсудили условия более разностороннего сотрудничества.

Представитель мэрии Пусан выразил надежду, что благодаря этой конференции будет заложены перспективы не сколько близлежащего взаимодействия, а долгосрочного сотрудничества в будущем. "Мы надеемся, что эта встреча поможет расширению связей между компаниями и созданию платформы для взаимодействия и обмена информацией, что будет способствовать продвижению рынка на север".

Корреспондент Примамедиа в Корее Пак Ги Соп

Написать автору
Тэги: бизнес (мелкий, средний, крупный) предпринимательство

Русская Гимназия в Пусане – проводник в межкультурном диалоге России и Кореи

25 октября, 16:24

Капитану судна, врезавшегося в мост в Пусане, грозит срок до 5 лет

5 сентября, 15:52

Антон Сысоев: Моя работа – это продолжение семейного дела

10:16
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia