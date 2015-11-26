Экономическая динамика в регионах РФ улучшается - Сбербанк

Сбербанк провел анализ экономической активности регионов. Исследование показало, что в целом ситуация в экономике во II квартале 2019 года улучшилась по сравнению с I кварталом 2019 года, сообщает пресс-служба банка.
В I квартале 2019 года при росте ВВП страны на 0,5% только 50 регионов (чей вклад в экономику России в 2017 году был на уровне 42%) демонстрировали рост. Во II квартале 2019 года ВВП повысился уже на 0,9%. При этом позитивная динамика наблюдалась в 53 регионах. В число растущих вошли такие крупные регионы, как Москва, Самарская, Тюменская, Волгоградская области, Приморский край, Хабаровский край, Ставропольский край. В итоге, несмотря на то что количество растущих регионов увеличилось всего на три, их вклад в экономику страны возрос до 62,7%.
В I полугодии 2019 года 37 регионов демонстрировали устойчивый рост в I и II кварталах. Хотя 13 регионов "мигрировали" в зону снижения экономической активности в II квартале после роста в I квартале, у шести из них снижение было в пределах 1% год к году. Это значит, что они легко могут вернуться к росту во II полугодии 2019 года. При этом 16 регионов начали демонстрировать рост в II квартале.
Анализ кредитного импульса показывает, что во II полугодии можно ожидать некоторого оживления в экономике страны на региональном уровне. Однако основной вклад в экономический рост должен пойти по каналу бюджетных расходов. В I полугодии расходы федерального бюджета выросли всего на 3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Учитывая, что инфляция составила 5,1%, в реальном выражении расходы бюджета даже снизились.
Во II полугодии бюджетные расходы в годовом выражении должны вырасти не менее чем на 15%, и государственные инфраструктурные инвестиции подстегнут экономическую активность. Также положительный эффект привнесет снижение процентных ставок в кредитовании.
На региональном уровне основной рост должен наблюдаться в строительстве и промышленном производстве, в частности в производстве строительных материалов.
Темпы роста в базовых отраслях на региональном уровне в 1П19 и 1К19
|
1П19
|
Сельское хозяйство
|
Промышленное производство
|
Розничная торговля
|
Оптовая торговля
|
Строительство
|
1К19
|
Республика Калмыкия
|
117,5%
|
-4,9%
|
5,2%
|
0,4%
|
-7,7%
|
783,1%
|
78,0%
|
Магаданская область
|
20,6%
|
-1,2%
|
19,2%
|
2,3%
|
2,0%
|
79,0%
|
28,6%
|
Ленинградская область
|
19,6%
|
0,6%
|
3,8%
|
4,3%
|
-0,3%
|
105,0%
|
23,5%
|
Республика Тыва
|
16,4%
|
-2,6%
|
4,3%
|
6,8%
|
-35,9%
|
112,9%
|
20,0%
|
Республика Адыгея (Адыгея)
|
13,6%
|
2,3%
|
1,6%
|
3,5%
|
40,3%
|
76,9%
|
5,9%
|
Ямало-Hенецкий авт.округ
|
10,5%
|
-3,4%
|
22,5%
|
2,2%
|
-5,9%
|
-33,6%
|
3,7%
|
Чукотский авт.округ
|
10,1%
|
9,2%
|
3,0%
|
0,1%
|
72,6%
|
44,6%
|
13,5%
|
Республика Ингушетия
|
9,9%
|
8,8%
|
0,2%
|
0,7%
|
-21,6%
|
38,3%
|
15,7%
|
Республика Саха (Якутия)
|
9,7%
|
5,5%
|
11,5%
|
3,2%
|
21,7%
|
1,3%
|
5,3%
|
Тульская область
|
9,3%
|
13,9%
|
8,2%
|
4,1%
|
-9,3%
|
43,4%
|
17,2%
|
Московская область
|
8,7%
|
7,1%
|
10,8%
|
4,9%
|
10,4%
|
-4,9%
|
9,2%
|
Республика Марий Эл
|
8,0%
|
10,1%
|
5,0%
|
0,4%
|
2,9%
|
43,3%
|
2,7%
|
Hижегородская область
|
6,9%
|
3,2%
|
5,2%
|
0,6%
|
10,3%
|
20,0%
|
2,6%
|
Республика Хакасия
|
6,6%
|
-1,0%
|
6,2%
|
2,6%
|
-4,9%
|
46,3%
|
10,0%
|
Мурманская область
|
6,5%
|
-6,0%
|
5,0%
|
-0,1%
|
-14,3%
|
59,4%
|
2,4%
|
Удмуртская Республика
|
6,3%
|
3,4%
|
11,3%
|
1,9%
|
-5,9%
|
-25,8%
|
6,8%
|
Псковская область
|
5,9%
|
20,1%
|
4,0%
|
5,1%
|
0,1%
|
-3,8%
|
2,9%
|
Пензенская область
|
5,7%
|
18,1%
|
3,3%
|
2,5%
|
-4,2%
|
4,8%
|
5,4%
|
Еврейская автономная область
|
5,3%
|
-3,9%
|
-5,4%
|
2,7%
|
7,3%
|
42,9%
|
-1,9%
|
Вологодская область
|
5,3%
|
1,1%
|
1,8%
|
4,1%
|
17,5%
|
14,7%
|
6,6%