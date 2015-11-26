Экономическая динамика в регионах РФ улучшается - Сбербанк

В I квартале 2019 рост зафиксирован в 50 регионах, а во II квартале уже в 53
Бизнес 11:21
График. Фото: ИА PrimaMedia

Сбербанк провел анализ экономической активности регионов. Исследование показало, что в целом ситуация в экономике во II квартале 2019 года улучшилась по сравнению с I кварталом 2019 года, сообщает пресс-служба банка.

В I квартале 2019 года при росте ВВП страны на 0,5% только 50 регионов (чей вклад в экономику России в 2017 году был на уровне 42%) демонстрировали рост. Во II квартале 2019 года ВВП повысился уже на 0,9%. При этом позитивная динамика наблюдалась в 53 регионах. В число растущих вошли такие крупные регионы, как Москва, Самарская, Тюменская, Волгоградская области, Приморский край, Хабаровский край, Ставропольский край. В итоге, несмотря на то что количество растущих регионов увеличилось всего на три, их вклад в экономику страны возрос до 62,7%.

В I полугодии 2019 года 37 регионов демонстрировали устойчивый рост в I и II кварталах. Хотя 13 регионов "мигрировали" в зону снижения экономической активности в II квартале после роста в I квартале, у шести из них снижение было в пределах 1% год к году. Это значит, что они легко могут вернуться к росту во II полугодии 2019 года. При этом 16 регионов начали демонстрировать рост в II квартале.

Анализ кредитного импульса показывает, что во II полугодии можно ожидать некоторого оживления в экономике страны на региональном уровне. Однако основной вклад в экономический рост должен пойти по каналу бюджетных расходов. В I полугодии расходы федерального бюджета выросли всего на 3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Учитывая, что инфляция составила 5,1%, в реальном выражении расходы бюджета даже снизились.

Во II полугодии бюджетные расходы в годовом выражении должны вырасти не менее чем на 15%, и государственные инфраструктурные инвестиции подстегнут экономическую активность. Также положительный эффект привнесет снижение процентных ставок в кредитовании.

На региональном уровне основной рост должен наблюдаться в строительстве и промышленном производстве, в частности в производстве строительных материалов.

Темпы роста в базовых отраслях на региональном уровне в 1П19 и 1К19

1П19

Сельское хозяйство

Промышленное производство

Розничная торговля

Оптовая торговля

Строительство

1К19

Республика Калмыкия

117,5%

-4,9%

5,2%

0,4%

-7,7%

783,1%

78,0%

Магаданская область

20,6%

-1,2%

19,2%

2,3%

2,0%

79,0%

28,6%

Ленинградская область

19,6%

0,6%

3,8%

4,3%

-0,3%

105,0%

23,5%

Республика Тыва

16,4%

-2,6%

4,3%

6,8%

-35,9%

112,9%

20,0%

Республика Адыгея (Адыгея)

13,6%

2,3%

1,6%

3,5%

40,3%

76,9%

5,9%

Ямало-Hенецкий авт.округ

10,5%

-3,4%

22,5%

2,2%

-5,9%

-33,6%

3,7%

Чукотский авт.округ

10,1%

9,2%

3,0%

0,1%

72,6%

44,6%

13,5%

Республика Ингушетия

9,9%

8,8%

0,2%

0,7%

-21,6%

38,3%

15,7%

Республика Саха (Якутия)

9,7%

5,5%

11,5%

3,2%

21,7%

1,3%

5,3%

Тульская область

9,3%

13,9%

8,2%

4,1%

-9,3%

43,4%

17,2%

Московская область

8,7%

7,1%

10,8%

4,9%

10,4%

-4,9%

9,2%

Республика Марий Эл

8,0%

10,1%

5,0%

0,4%

2,9%

43,3%

2,7%

Hижегородская область

6,9%

3,2%

5,2%

0,6%

10,3%

20,0%

2,6%

Республика Хакасия

6,6%

-1,0%

6,2%

2,6%

-4,9%

46,3%

10,0%

Мурманская область

6,5%

-6,0%

5,0%

-0,1%

-14,3%

59,4%

2,4%

Удмуртская Республика

6,3%

3,4%

11,3%

1,9%

-5,9%

-25,8%

6,8%

Псковская область

5,9%

20,1%

4,0%

5,1%

0,1%

-3,8%

2,9%

Пензенская область

5,7%

18,1%

3,3%

2,5%

-4,2%

4,8%

5,4%

Еврейская автономная область

5,3%

-3,9%

-5,4%

2,7%

7,3%

42,9%

-1,9%

Вологодская область

5,3%

1,1%

1,8%

4,1%

17,5%

14,7%

6,6%
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