Каждый участник конкурса продемонстрировал свой проект, идею или инициативу

Муниципальный этап всероссийского конкурса "Лидер 21 века" прошел в Артеме. Участие в молодежном мероприятии приняли 28 человек – артемовские школьники и студенты, сообщает ИА PrimaMedia.

Конкурс создан с целью поощрения активных и талантливых лидеров молодежных и детских общественных объединений, а также формирования условий для их самореализации. Уже на протяжении 12 лет "Лидер 21 века" в Приморье собирает талантливую, творческую, амбициозную молодежь края и помогает развивать их компетенции, управленческие навыки, побуждая молодых лидеров к реализации собственных позитивных инициатив в регионе.

Чтобы пройти в финал регионального этапа конкурса и состязаться с лучшими участниками со всего Приморья, необходимо пройти муниципальный (отборочный) этап. На территории 32 муниципальных образований Приморья команда экспертов проводит интерактивное конкурсное испытание с образовательными элементами, по результатам которого определяются претенденты на последующее участие в проекте.

В Артеме самые активные, предприимчивые, талантливые и уверенные в себе молодые люди собрались в малом зале городского Дворца культуры, чтобы показать себя и свои умения. Каждый участник конкурса продемонстрировал свой проект, идею или инициативу. Все конкурсанты делились на несколько команд и решали конкурсные задачи.

На первом этапе ребятам предстояло рассказать всей аудитории о своих лучших качествах, и почему именно они достойны стать "Лидерами 21 века". Для этого организаторы экзаменовали молодежь в первом конкурсом упражнении "Самопрезентация".

— Мне очень понравился такой вариант рассказа о себе. Многие говорили о том, в каких общественных мероприятиях принимали участие, что полезного сделали для Артема, — рассказала одна из участниц Валерия.

Второе конкурсное упражнение "Проекты/инициативы" состояло из двух частей. В нем молодежь говорила о своих идеях и планах, которые хотела бы реализовать на территории родного Артема.

— Для меня этот конкурс, прежде всего, как один из способов получить новые знания и обзавестись знакомствами. В целом мне нравится участвовать в подобных мероприятиях. Участие в таких мероприятиях для меня дело не новое, потому что я регулярно выезжаю на различные молодежные форумы, участвую в проектах. На самом деле очень интересно узнать, чем увлекаются твои сверстники, найти общие с ними интересы, — отметил участник Евгений.

По словам организаторов, суть всей программы не только в конкурсных испытаниях, которые участники могли пройти за один день, а в углубленной образовательной программе. В рамках нее проводятся образовательные блоки, упор в которых делался на развитии командных навыков, выявлении лидеров, проектном мышлении.

— Давно уже слышал об этом замечательном конкурсе, мне учителя посоветовали принять участие в конкурсе "Лиде 21 века". Я состою в различных молодежных организациях, поэтому для меня интересно быть в молодежном движении, ведь в нем постоянно крутятся активные молодые люди, а это очень важно для саморазвития. Необходимо приобретать коммуникативные навыки, а площадка конкурса — отличное для этого место, — сказал участник Артур.

Проектный менеджер, тренер "Лидер 21 век" в Приморском крае Анна Тарановская отметила, что муниципальный этап конкурса в Артеме был организован на высоком уровне. По ее словам в городе много площадок для развития молодежи, активно работают различные молодежные организации, словом, достаточно мест, куда можно пойти и реализоваться молодому человеку.

— Мы приезжаем в каждое муниципальное образование в Приморском крае, проводим очный этап, победители этапов отправляются во Владивосток на финальные соревнования. В Артеме ребята в целом активно занимаются и проявляют себя, делают хорошие проекты, высказывают актуальные идеи, и уже набирают свои промежуточные рейтинги. Хочется отметить, что в обсуждении принимал участие депутат Госдумы РФ Владимир Новиков – такое впервые у нас в конкурсе – он выступал в роли государства, поэтому у ребят была уникальная возможность представить свои инициативы перед опытным человеком. У юношей и девушек в Артеме есть возможности и пространства, где они могут себя проявить, — рассказала Анна Тарановская.

По итогам всех отборочных этапов лучшие участники будут приглашены на финал конкурса в г. Владивосток, в рамках которого будут определены Молодежные Лидеры Приморья 2019 года. Победители будут представлять Приморский край на Всероссийском этапе конкурса "Лидер 21 века".

Стоит отметить, что из местного бюджета постоянно выделяются средства на поддержку участия талантливой молодежи Артема в международных, всероссийских мероприятиях. В этом году по данному направлению муниципальной программы "Молодежь Артема" было выделено 881 520 рублей, благодаря чему творческие коллективы, учащиеся детских школ искусств, гимназии смогли выехать за пределы края и страны для участия в престижных конкурсах и фестивалях.

"Мы и дальше будем поддерживать нашу талантливую молодежь, и направлять на конкурсы различного уровня творческих ребят. Ведь они не только показывают свое мастерство и талант, но и прославляют город Артем, ведь, как правило, возвращаются домой с наградами и победами, — отметил глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.