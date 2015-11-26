Банк России присматривает недвижимость в центре Владивостока

Регулятор интересуют объекты с определенными параметрами

Банк России купит недвижимость в центре Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Банк России намерен купить здание в центре Владивостока с целью оптимизировать издержки. Регулятор интересует недвижимость с определенными параметрами, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

В планах Центробанка — приобретение отдельно стоящего административного здания офисной площадью 900-1000 кв. метров в центральной части Владивостока. Объект должен быть оснащен инженерными системами и расположен на оформленном земельном участке.

Пресс-служба Дальневосточного главного управления Банка России объяснила необходимость такого приобретения:

— На сегодняшний день сотрудники и имущество Дальневосточного главного управления Банка России во Владивостоке располагаются в семи офисных зданиях и одном складском помещении. Приобретение здания позволит частично консолидировать размещение сотрудников, снизить финансовые и временные издержки на логистику и коммуникацию между структурными подразделениями. Кроме того, переезд в одно просторное здание позволит отказаться от использования трех зданий во Владивостоке и двух зданий в Уссурийске, Находке. Все они будут переданы в Росимущество. Банк России также получит возможность отказаться от аренды офисных и вспомогательных помещений, расположенных в двух зданиях в центральной части Владивостока.

По словам представителей агентств недвижимости, с которыми пообщался корр. редакции, на рынке достаточно предложений, удовлетворяющих запросам Центробанка. Цена будет зависеть от состояния помещений, локации, наличия парковки, этажности и других параметров, в зависимости от которых стоимость объекта может составить 70— 150 тысяч рублей.