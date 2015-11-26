Александр Жирнов: специалистам Первореченского района некогда сидеть в кабинетах

За жизнью этого района Владивостока сотрудники АТУ следят непосредственно "в полях"

Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru

Начальник Административно-территориального управления Первореченского района администрации города Владивостока Александр Жирнов в интервью PrimaMedia рассказал о ликвидации стихийных рынков, чистке от незаконной рекламы, озеленении территории и совместной работе с полицией.

— Александр Александрович, расскажите, какие функции лежат на вашем Административно-территориальном управлении? Какая работа проводится на территории Первореченского района?

— Основной функцией управления является содействие в выполнении полномочий администрации, как органа местного самоуправления, направленной на создание благоприятных условий для жизни населения на территории Первореченского района. Круг задач, в которые мы вникаем, обширен, начиная от коммунальных вопросов и до проведения общественно-массовых культурных мероприятий.

Наши специалисты взаимодействуют с ресурсосодержащими организациями, собственниками сетей, с другими управлениями, в частности, содержания жилого фонда, ТЭК. Также мы плотно работаем с представителями ТСЖ, ЖСК, ТСН, гаражно-строительных кооперативов. Сотрудники АТУ находятся в кабинетах минимальное количество времени, отрабатывая поступающие жалобы, так сказать, "в полях". Основная их задача — находиться на районе, чтобы видеть, что, где происходит.

Также нашей задачей является контроль сроков проведения работ различного уровня, потому что все они должны осуществляться в положенные сроки и в предусмотренном объеме. И к назначенному сроку, если говорить про земляные работы, например, объект должен быть приведён в состояние, в котором был изначально: асфальт должен лежать, трава должна расти, дерево должно быть не испорчено. Поэтому сотрудники АТУ участвуют в приёмке различных работ, которые проводится постоянно: ремонтируются дома, лифтовое хозяйство, крыши, коммуникации.

Наши специалисты в обязательном порядке входят в состав комиссий, которые осуществляют приёмку работ. Также они принимают участие и в других комиссиях: административной, по делам несовершеннолетних, межведомственной, по налоговой социальной политике.

Ещё одна функция административно-территориального управления – следить за санитарным состоянием района.

Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru 1 / 4

— Участвуют ли специалисты вашего управления в проведении значимых социальных общегородских и общероссийских мероприятиях, таких, как перепись населения, выборы и так далее?

— Действительно, в октябре 2020 года по всей стране пройдет важное мероприятие — перепись населения. Специалисты нашего административно-территориального управления уже активно включились в эту работу. В частности, на нас возложена важная работа — необходимо обойти весь частный сектор (мы это уже сделали) и выявить, где на жилых домах отсутствуют указатели улиц, номера строений. Потому что переписчикам, которые будут заниматься обходами, будет некогда искать "потерявшиеся" адреса, ведь сроки переписи очень сжатые. Мы со своей стороны подготавливаем им почву для работы без сбоев.

Наши сотрудники также активно работают во время предвыборных мероприятий. Они очень плотно взаимодействуют со всеми избирательными комиссиями, и районными, и территориальными, и участковыми.

Еще одно направление нашей деятельности – присяжные. Это большая работа, мы обрабатываем списки присяжных заседателей. Через нас проходят тысячи и тысячи таких списков, готовим письма, обзваниваем людей.

Также очень активно взаимодействуем с полицией в плане контроля торговой деятельности.

Кроме того, мы постоянно на связи с нашими общественными организациями — ветеранов, инвалидов, а также со всеми учреждениями культуры, стараемся насытить культурную жизнь района.

— Как в районе обстоят дела с объектами незаконной торговли? Много ли таких точек, становится ли их меньше год от года или наоборот, наблюдается рост их числа?

— На административно-территориальные управления районов возложена очень серьёзная, ответственная функция муниципального земельного контроля. В ее рамках мы обследуем земельные участки, муниципальные, неразграниченные, федеральные. И в случае выявления на них незаконно расположенных объектов, подготавливаем документы, представляем их на комиссию, которая, как правило, принимает решение о демонтаже незаконно расположенного объекта.

За девять месяцев текущего года было проведено 137 проверок, по их результатам составлено 118 актов. В результате по решению комиссий с начала года на территории района было освобождено 69 земельных участков, находящиеся на них объекты были демонтированы. Причём 28 из них демонтировало наше муниципальное бюджетное учреждение "Содержание городских территорий", а 41 объект в добровольном порядке собственники убрали самостоятельно.

Эта работа ведётся нами на постоянной основе, и ее результаты очевидны – таких незаконных ларьков с каждым днем становится все меньше. Кстати, глава города очень серьёзно относится к этому вопросу. Особенно после того, как Владивосток стал столицей Дальнего востока, и к нам "переезжает" полпредство. Городскими властями нам поставлена задача, к весне 2020 года привести весь город в нормальный вид.

Ещё одна проблема – это индивидуальная стихийная торговля на лотках. В текущем году нами было составлено 328 протоколов за нарушение правил торговли. Эту работу мы ведем совместно с полицией. Потому что люди реагируют лучше, когда видят не только специалиста администрации, но и сотрудника в полицейской форме. Не всегда и не всех можно удостоверением чиновника как-то напугать.

— Какую продукцию в основном сбывают на точках стихийной торговли?

— Есть категория бабушек, которые продают какой-то свой нехитрый товар: цветочки, вязаные носочки и тому подобное. А есть те, кто незаконно торгует в законных местах, так сказать. Допустим, в каком-то районе предприниматель имеет право торговать с лотка и продает фрукты, овощи. И вот рядом с ним другие граждане устанавливают свои коробки, ящики и разворачивают активную незаконную продажу товара. В основном это перекупщики с оптовых баз. Причём они стараются устанавливать свои лотки именно в тех местах, где есть нормальные оформленные разрешения. С этим мы и боремся.

— Приведите примеры наиболее крупных точек незаконной торговли, которые были ликвидированы?

— На территории района был ряд по-настоящему проблемных мест. Одно из них находилось в районе дома № 60 по проспекту 100 лет Владивостоку, вдоль трассы, параллельной проспекту 100 лет Владивостоку, рядом с остановкой транспорта "Постышева". Это даже сложно было назвать незаконной торговлей, скорее большим стихийным рынком.

Сейчас на этом участке находятся три красивых зелёных зоны, посажены деревья, установлены ограждения. Не побоюсь сказать, что это ощутимый результат работы административно-территориального управления во взаимодействии с нашими сотрудниками полиции и других органов.

Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru Специалистам Первореченского района Владивостока некогда сидеть в кабинетах. Фото: vlc.ru 1 / 3

— Еще один вопрос, который курирует ваше управление – незаконная реклама. Расскажите, что под ней подразумевается? Частные объявления на заборах? Или есть более крупные незаконные объекты?

—Что касается крупных рекламных носителей, у нас в администрации города Владивостока есть целое профильное подразделение – управление наружной рекламы и информации, со специалистами которого мы очень плотно сотрудничаем. Мы выявляем факты незаконной рекламы, размещение которой не согласовано с администрацией города либо с администрацией края, после чего передаем информацию в это управление. Там материал оформляется и отправляется в краевой департамент, где принимается окончательное решение. В основном, как правило, о демонтаже.

Параллельно мы занимаемся очисткой Первореченского района от незаконно размещенных объявлений, штендеров, афиш, растяжек, плакатов, указателей. Причём это делается каждый божий день.

Плюс где-то раз в месяц, в выходные мы дополнительно на автомобиле объезжаем район, выявляем такую незаконную рекламу и тут же ее убираем, если это возможно. Откручиваем, отпиливаем, снимаем что-то более крупное, очищаем стены от афиш.

В результате такой работы с начала года на территории района демонтировано более 3 тысяч незаконно размещённых рекламных и информационных объявлений. К административной ответственности привлечено 62 руководителя предприятий.

Также на постоянной основе мы взаимодействуем с учреждениями и предприятиями различных форм собственности по вопросу согласования дизайн-проектов и правил размещения вывесок на фасадах зданий. С начала 2019 года наши специалисты направили более 150 уведомлений о необходимости согласования наружной рекламы.