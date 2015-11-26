Суд назначил наказание паре из Приморья, снятой с самолета за пьяные утехи на борту

Судья был снисходителен к нарушителям

Паре из Приморья, снятой с самолета за пьяные утехи на борту, вынесли приговор. Фото: ИА PrimaMedia

Суд назначил наказание паре из Приморья, снятой с самолета "Москва-Владивосток" за пьяные утехи на борту. Нарушители отделались штрафом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информированный источник.

О финале нашумевшей истории сексуального беспредела в самолете рассказал приморский юрист Максим Чихунов.

"Случайно стал свидетелем процесса в Артемовском городском суде – привлекали к ответственности "влюбленную" парочку рейса "Москва-Владивосток", — сообщил Чихунов.

По информации юриста, нарушителям присудили по полторы тысячи штрафа каждому.

Напомним, ранее в дежурную часть ЛОП в аэропорту Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, следовавшего по маршруту "Москва-Владивосток", двое пассажиров, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок.

Данный рейс встретили сотрудники транспортной полиции, которые сопроводили 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего жителя Находки в дежурную часть ЛОП в аэропорту прибытия.

В отношении правонарушителей было проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Возмутителей общественного спокойствия привлекли к административной ответственности по ст. 20.21, ч.1 20.1 КоАП РФ.

Максимальная санкция статей предусматривает до 15 суток административного ареста, так что суд проявил снисходительность к любителям воздушного экстрима.