Компания, подконтрольная Арабским Эмиратам, пытается стать основным владельцем ДВМП

DP World снова претендует на долю в Fesco и готова закрепить сделку инвестициями в российские проекты в $2 млрд

Компания, подконтрольная Арабским Эмиратам, может стать основным владельцем ДВМП. Фото: Александр Хитров

Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World, подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов, вновь претендует на долю в Fesco (ПАО "Дальневосточное морское пароходство"). Компания DP World готова совершить сделку в консорциуме с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), подкрепив ее инвестициями в российские проекты в $2 млрд, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Ведомости".

По информации источника, DP World и РФПИ пообещали вложить $2 млрд в российские проекты за долю в Fesco. Арабская сторона считает, что такие условия сделки должны обеспечить большую лояльность правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Это уже не первая попытка DP World и РФПИ приобрести долю в ДВМП, но в прошлый раз комиссия отказалась согласовать сделку.

"Ведомости" сообщают, что сегодня у компании, подконтрольной Арабским Эмиратам, появилась возможность стать основным владельцем бывшей империи братьев Магомедовых. По сведениям источника, продаются все три пакета крупных акционеров ДВМП.

Как объясняла ранее председатель совета директоров Fesco Лейла Мамедзаде, согласование требовалось, поскольку Владивостокский морской торговый порт – стратегический объект. "Этот актив Fesco – бриллиант и конкурентное преимущество, главные ворота Дальнего Востока, остальное – наживное", – приводят "Ведомости" слова одного из бывших топ-менеджеров Fesco.

РФПИ и DP World, возобновившие переговоры, готовы вложить $2 млрд в российские логистические проекты. Еще в начале 2016 года они создали совместное предприятие DP World Russia, но до инвестиций дело не дошло.

Справка: Fesco (ПАО "Дальневосточное морское пароходство") является третьей по величине судоходной компанией и крупнейшим перевозчиком навалочных и генеральных грузов в России. Владеет Владивостокским морским торговым портом, железнодорожными операторами и большим парком контейнеров и фитинговых платформ. Основные владельцы Fesco – "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5%), GHP Марка Гарбера (23,8%), TPG (17,4%), остальное – в свободном обращении. Выручка компании за 2018 г. – 57 млрд руб., EBITDA – 10,6 млрд руб., на 36% больше, чем в 2017 г.