Сбербанк начнет выпуск социальных карт "Приморец"

Оформить карту в скором времени можно будет в любом офисе банка, для этого нужен будет паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный

Сергей Радюшкин и Светлана Красицкая. Фото: предоставлено Сбербанком

Соглашение о сотрудничестве подписали директор департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая и управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин. Оформить карту в скором времени можно будет в любом офисе Сбербанка, для этого необходимо будет предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Социальные карты "Приморец" доступны всем льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим в следствии атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС (с полным списком категорий граждан, имеющим возможность получить социальную карту, можно ознакомиться на сайте администрации Приморского края), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Карта "Приморец" дает возможность получить скидки на покупки в крупных торговых сетях. К проекту уже присоединились 10 партнеров, среди которых продуктовые супермаркеты, зоомагазин, аптека, медицинская клиника и фитнес-клуб. Также картой можно оплачивать проезд в общественном транспорте. Соглашение реализовано в рамках масштабного краевого проекта "Социальная карта "Приморец".

"Сегодня мы с радостью говорим, что самый крупный российский банк – Сбербанк – тоже подключается к этому проекту. С начала октября принято более 500 заявлений всеми банками-участниками, а мы продолжаем активно работать над содержательной частью проекта. Мы будем постоянно улучшать функциональные возможности этой карты. Сейчас уже есть идеи, как это сделать, как обернуть карту в "цифровую обёртку", чтобы она приносила еще больше возможностей и удобств для её пользователей", — отмечает врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук.

"Для нас, как для банка, важно не только предоставлять качественные финансовые услуги, но и делать жизнь наших клиентов комфортнее. Считаю, что социальная карта – хорошее подспорье для людей, которые особенно нуждаются в поддержке. Поэтому мы с радостью стали участниками краевого проекта, чтобы помочь нашим клиентам воплощать свои планы в реальность", — говорит управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанка Сергей Радюшкин.

Услуги оказывает ПАО Сбербанк.