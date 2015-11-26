В честь переезда компания устроила "клиентский день" для партнеров и презентовала модели Beezon, Changlin, Ural 2019 года

Все новинки тяжелой техники: "Техсервис" открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией "Техсервис"

Грандиозный праздник в честь переезда в новый современный офис в Артеме устроила компания "Техсервис", сообщает ИА PrimaMedia. Поздравить новоселов приехали партнеры и поставщики из разных регионов России, Кореи и Китая. Захватывающее шоу и презентация новинок спецтехники от известных производителей сделали "клиентский день" ярким и запоминающимся.

Компания "Техсервис"в этом году отметила свое 25-летие: 18 офисов продаж расположены от Владивостока до Санкт-Петербурга, компания имеет более 100 дилеров. К юбилею приурочили и открытие нового просторного офиса в Приморье, который обслуживает весь Дальний Восток. Новая торгово-выставочная площадка выбиралась с учетом удобства транспортной инфраструктуры для клиентов.

Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» 1 / 7

— У нас совершенствуется логистика, системы хранения, доставки и, в целом, управление всеми процессами. Владивостокский филиал поставляет технику в отдаленные северные региона Дальнего Востока, рядом находится порт и это расположение торгово-выставочной площадки, безусловно, удобнее. Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся, — отметил президент компании "Техсервис" Алексей Макаренко.

Среди гостей "клиентского дня" покупатели и поставщики сопутствующих материалов, комплектующих и оборудования. Со многими крепкое деловое сотрудничество длится не один год.

- Очень рад видеть, что наши партнеры развиваются. Я давно за ними наблюдаю и мне бы хотелось, чтобы как можно больше моих товаров присутствовало в этом офисе продаж. Сейчас мы обсуждаем возможность поставок дробильно-сортировочных комплексов, поскольку оцениваю "Техсервис" надежным партнёром, — отметил президент компании YuchangCMICo., LTD Джейсон Чхбе.

— Мы начинали работать, когда ближайший филиал был в Хабаровске – нашему сотрудничеству уже 10 лет. Сегодня рады за наших партнеров, офис очень хороший. Отслеживается положительная динамика в развитии, удобные условия для клиентов, расположение очень удачное — грамотное решение, — подчеркнул генеральный директор ООО "Чугуевский агроснаб" Алексей Кисель.

Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» 1 / 8

Для партнеров "Техсервис" подготовил насыщенную развлекательную программу: захватывающее шоу паркурщиков, выступление силача Ивана Савкина, живая музыка и подарки. Находкинскому управлению механизации этот день запомнится и получением ключей от двух новых автомобилей Shacman.

— Мы давно работаем с нашими поставщиками, техника высокопроходимая и надежная для дальневосточных условий. Широко представлена марка Ural – каждый автомобиль выполняет определенную функцию. Вся техника прошла серьезную модернизацию, установлена надежная тормозная система, современный двигатель, немецкие коробки передачи. Мы напрямую работаем с заводами-изготовителями и обсуждаем, какая именно техника нужна нашим покупателям, — отметила генеральный директор компании "Техсервис – Владивосток" Оксана Лескова.

Бульдозеры, экскаваторы, лесовозы, фронтальные погрузчики, самосвалы, тягачи, автобетоносмесители – внимание гостей привлекли новинки 2019 года от известных заводов изготовителей: Shacman, Ural, Changlin, которые уже заняли свое место на новой выставочной площадке. Каждый автомобиль оборудован двигателем, адаптированным под российское топливо, усиленной ходовой частью и отличается неплохой манёвренностью даже труднодоступных местах, со сложным рельефом местности. Машины оснащены всем необходимым для работы в комфортных условиях: просторные кабины, кондиционеры, системы вентиляции, современные магнитолы.

Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» Все новинки тяжелой техники: «Техсервис» открыл новый офис продаж в Артеме. Фото: предоставлены компанией «Техсервис» 1 / 6

По запросу клиента "Техсервис" может поставить лесникам и дорожникам любую модификацию спецтехники, представленную на рынке, обеспечить профессиональное сервисное обслуживание, а также оснастить модели дополнительными комплектующими.

— Самый интересный случай коснулся экскаватора. Покупатель просил на стандартную стрелу поставить маленькую и к ней должны были подключаться гидромолот, маленький ковшик, ножницы по металлу – получился своеобразный терминатор. Мы делаем различные модификации стандартных экскаваторов. Можем выполнить любое пожелание покупателя, — рассказал механик компании "Техсервис – Владивосток" Евгений Заруцкий.

Кроме того, в "Техсервисе" представлен широкий ассортимент горюче-смазочных материалов, шин, дизельных электростанций, системы автономного подогрева и освещения. В числе партнеров порядка 68 заводов и торговых домов России, Китая, Кореи, Японии, Италии, Германии.