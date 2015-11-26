"Отдохновения души лишают!": известный адвокат – против запрета охоты из-за АЧС в Приморье

Андрей Беловодский убежден, что достаточно "закрыть" для охотников только точечные участки вокруг самих очагов африканской чумы свиней

Тематическое изображение. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Заведующий Коллегией адвокатов "Фокс" Адвокатской палаты ПК Андрей Беловодский выступил в защиту охотников, права которых, по его мнению, может нарушить подписанное накануне распоряжение администрации Приморья, которое вводит карантин в Пограничном районе в связи со вспышками африканской чумы свиней. По мнению Беловодского, нет необходимости запрещать охоту на дикого кабана на всей территории района – достаточно ограничиться эпидемиологическим очагом и первой угрожаемой зоной (5-20 км от очага), сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что в 2019 году в Приморском крае зафиксировали несколько вспышек опасного заболевания – африканской чумы свиней (АЧС). Для человека вирус не опасен, однако он стремительно распространяется и приводит к гибели диких кабанов и домашних свиней. Всего на территории Приморья было зафиксировано 19 очагов АЧС. Последние очаги были выявлены в Ханкайском районе, где в настоящее время действует карантин и ограничения на охоту. Такая же участь ждёт и Пограничный район, в котором тоже зафиксировали вспышку АЧС. В этом районе карантин уже вводили в августе, а спустя несколько дней и вовсе запретили охоту. В остальных районах края, где зафиксировано АЧС, запрет для охотников распространялся только на эпизоотический очаг и первую угрожаемую зону.



Андрей Беловодский. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Как сообщил корр. ИА PrimaMedia адвокат Андрей Беловодский, 22 октября администрацией Приморского края было подписано распоряжение, согласно которому на территории Пограничного района снова введут карантин. Беловодский считает, что повторное проведение ограничительных мероприятий существенно нарушит права охотников.

– С августа на территории Пограничного района действует запрет на охоту в связи с карантином. Он продлится до 1 ноября. 22 октября подписано распоряжение о создании краевой чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, возглавляет которую вице-губернатор Александр Костенко. В комиссию входит 10 человек, в том числе и руководители ветеринарного и охотничьего ведомств. Эта комиссия должна решить, вводить карантин или нет. Потому я обращаюсь к администрации Приморского края, так как это напрямую касается губернатора и руководителя чрезвычайной комиссии. Оставьте запреты и ограничения в первой эпизоотической зоне, а остальной район откройте для охотников, – призывает Беловодский.

Кроме того, напомнил адвокат, в числе временных ограничений в Пограничном районе планируется установить запрет на вывоз мяса дикого кабана за пределы второй угрожаемой зоны (100-150 км от эпизоотического очага), если продукция не прошла промышленную тепловую обработку при температуре выше 70 °C. В августовском комплексном плане таких ограничений не было: запрет касался только продукции из домашних свиней, а не из диких кабанов. Андрей Беловодский отмечает, что в полевых условиях охотники не смогут обработать продукцию так, как этого требует новый план. По его мнению, этот пункт тоже нарушает права охотников.

– Проблема в том, что африканская чума свиней – это вирус. Запрет для охотников вводится, чтобы они не переносили вирус на ногах и с мясом убитых животных. Переносить его могут и грибники, однако им ходить в лес не запрещают. Подход запретов порождает социальное напряжение. Для очень большого количества населения охота – это отдохновение души, это долгожданный праздник. Поэтому нужно соблюдать баланс интересов. Ограничения в эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне понятны, логичны и разумны. Но совершенно не оправданы меры, в результате которых запрет охоты устанавливается на всей территории Пограничного муниципального района, – уверен адвокат.

Напомним, что ранее Андрей Беловодский неоднократно вступал в юридическую полемику с властями региона. В 2015 году, например, адвокат активно выступал за сохранение границ памятника природы в приморском заливе Посьет. Также Беловодский являлся последовательным противником легализации деятельности марикультурного бизнеса в акваториях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Приморья.