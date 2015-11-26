Компания Глеба Франка будет платить налоги в Приморье

Ранее РРПК ежегодно платила в бюджет Москвы около 90 млн рублей

РРПК перенесла офис во Владивосток. Фото: ИА PrimaMedia

"Русская рыбопромышленная компания" (РРПК) объявила об изменении места регистрации. Крупнейшая рыбодобывающая компания перенесла офис из Москвы во Владивосток и будет платить налоги в региональный бюджет, сообщает ИА PrimaMedia.

РРПК сменила адрес регистрации 25 октября.

"Релокация офиса — логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке", — прокомментировал решение о переезде гендиректор РРПК Федор Кирсанов.

По его словам, семичасовая разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла процесс взаимодействия и принятия решений. "Устранение этого разрыва послужит повышению эффективности управления бизнесом. Теперь все функции консолидированы во Владивостоке, где компания родилась, живет и будет развиваться дальше", — заявил руководитель РРПК.

Приморское бизнес-сообщество выразило одобрение такому решению.

"Хорошая новость. Надо, чтобы остальные компании, работающие в Приморье, а налоги платящие в других регионах, последовали примеру", — прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина на своей странице в Facebook.

"Русская рыбопромышленная компания" числится на учете в ИФНС России по Ленинскому району Владивостока. Согласно открытым данным, за 2017 год компания получила выручку 1,2 млрд рублей и уплатила 297 млн налоговых сборов. Из них 191 181 579 рублей налога на добавленную стоимость (НДС) и 105 373 985 рублей налога на прибыль. Налог на добавленную стоимость полностью зачисляется в федеральный бюджет. Согласно заложенной в Бюджетном кодексе РФ пропорции распределения налога на прибыль организаций, бюджет Москвы как города федерального значения получал от ООО "РРПК" около 90 млн рублей ежегодно.

СПРАВКА: "Русская рыбопромышленная компания" — одна из крупнейших российских рыбодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в России и мире по добыче минтая. РРПК располагает правами на добычу около 320 тысяч тонн рыбы в год — минтая, сельди, трески, лемонемы — и обеспечивает всю производственную цепочку от вылова до глубокой переработки рыбы в продукт высокой добавленной стоимости. Основной промысел компании сосредоточен в Беринговом и Охотском морях.



Контролирующий владелец РРПК — зять Геннадия Тимченко и сын Сергея Франка, бывшего министра транспорта РФ и генерального директора "Совкомфлота Глеб Франк. В 2018 году он выкупил долю у бывшего совладельца РРПК Максима Воробьева, сына зампреда Совета Федерации и брата губернатора московской области, который вышел из числа учредителей.

Холдинг приобрел дальневосточные активы — в его портфель вошли "Востокрыбпром", "Совгаваньрыбу", "Турниф", "Интрарос", "Имлан", "Пелагиаль". Последняя сделка по покупке ДМП-РМ — участника приморского холдинга "Дальморепродукт" — позволила РРПК нарастить вылов минтая более, чем на 20%.

В Приморье компания также ведет строительство рыбоперерабатывающего завода "Русский минтай" в ТОР "Надеждинская". Общие инвестиции в проект на первоначальном этапе составляют около 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода "Русский минтай" РРПК получит квоты на добычу около 14,5 тысяч тонн минтая и сельди ежегодно.