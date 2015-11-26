Мэр Владивостока хочет перевести весь общественный транспорт на "автомат"

Инициативы по новым требованиям к автобусам Олег Гуменюк озвучил на встрече с почетными гражданами
Общество 21:40
Олег Гуменюк. Фото: Пресс-служба мэрии Владивостока

Пассажироперевозчиков во Владивостоке ждут очередные нововведения. Глава города Олег Гуменюк объявил, что все автобусы должны быть оснащены автоматическими коробками передач, а также ограничителями скорости. Эти инициативы он озвучил на встрече с Советом почетных граждан, информацию о которой во вторник, 29 октября, разместила пресс-служба мэрии. Заседание прошло в расширенном составе с участием представителей краевых властей, силовых структур, городской думы и общественников, сообщает ИА PrimaMedia

Во время обсуждения вопроса об организации безопасности дорожного движения для жителей Владивостока участники встречи обозначили ряд задач, которые необходимо решить в первую очередь. Так, не раз было подчеркнуто, что необходимо установить контроль над выдачей водительских прав и медицинским освидетельствованием водителей как городских автобусов, так и такси. Также одним из требований при приеме на работу водителей общественного транспорта должно стать наличие у кандидата российского гражданства. Это, к слову, уже предусмотрено ограничением, введенным губернатором Приморья.

"Глава города Олег Гуменюк подчеркнул, что весь общественный транспорт должен быть оснащён автоматической коробкой передач, ограничителями скорости и системой ГЛОНАСС", — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, Гуменюк доложил членам совета, что систему общественного транспорта ждет реформирование, которое должно обеспечить не только высокое качество перевозок, но и безопасность пассажиров.

Члены Совета почетных граждан, в свою очередь, предложили организовать общественный контроль качества работы общественного транспорта, а также разработать правила поведения как для пассажиров, так и для водителей городских автобусов.

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  общественный транспорт, Гуменюк Олег Владимирович

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