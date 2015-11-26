Получат из бюджета: Кожемяко объявил о новой схеме оплаты для перевозчиков Владивостока

С 1 января 2020 года схема оплаты с компаниями-перевозчиками во Владивостоке должна поменяться. Все деньги, которые будут поступать со сборов за проезд в автобусах, сначала пойдут в городскую казну, а уже оттуда средства будут поступать самим перевозчикам. Об этом телеканалу ОТВ заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам главы региона, Владивосток закупил более более ста единиц, из них 45 уже прибыли в город. До конца года все купленные автобусы должны выйти на маршруты.

"Безусловно, там будут работать люди, которые хорошо знают город, в соответствующей форме. Сейчас уже все городские маршруты переходят на безналичную систему оплаты труда. После Нового года, с января, все денежные средства, которые будут поступать со сборов за проезд, будут идти в городскую казну. А из городской казны – перечисляться организациям, которые будут оказывать эти услуги, — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко телеканалу ОТВ.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что в 2018 году о планах перехода на такой порядок работы с пассажироперевозчиками заявлял бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко. В его представлении все доходы от работы общественного транспорта должны поступать в муниципалитет. В свою очередь, муниципалитет должен коммерческим и муниципальным перевозчикам платить за километры.

"Мы видим, сколько км он прошел, соблюдал ли расписание, был ли автобус чистым, не грубил ли водитель, не разговаривал ли по телефону", — отмечал Виталий Веркеенко.

Такая система позволит сделать работу перевозчиков прозрачной, а также гарантирует им денежные потоки для участия в лизинговых программах (на тот момент лизинговые компании заявляли, что не готовы работать с перевозчиками из-за отсутствия информации о выручке и имеющихся ресурсах).

"Новые автобусы, одного цвета, чистые, с камерами снаружи и внутри. Обязательно все оборудованы системой ГЛОНАСС и безналичной системой оплаты, которая должна распространяться на все виды транспорта: троллейбусы, автобусы, водный транспорт. Чтобы можно было сквозные билеты, абонементы и льготы предусматривать", — делился экс-мэр планами по организации пассажироперевозок.