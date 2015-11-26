Получат из бюджета: Кожемяко объявил о новой схеме оплаты для перевозчиков Владивостока

Со следующего года вся выручка за проезд на общественном транспорте будет идти в казну города
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 21:13
Олег Кожемяко. Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Предыстория: 
Блеск и нищета остановок Владивостока: прошлое, настоящее и так себе будущее

С 1 января 2020 года схема оплаты с компаниями-перевозчиками во Владивостоке должна поменяться. Все деньги, которые будут поступать со сборов за проезд в автобусах, сначала пойдут в городскую казну, а уже оттуда средства будут поступать самим перевозчикам. Об этом телеканалу ОТВ заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам главы региона, Владивосток закупил более более ста единиц, из них 45 уже прибыли в город. До конца года все купленные автобусы должны выйти на маршруты.

"Безусловно, там будут работать люди, которые хорошо знают город, в соответствующей форме. Сейчас уже все городские маршруты переходят на безналичную систему оплаты труда. После Нового года, с января, все денежные средства, которые будут поступать со сборов за проезд, будут идти в городскую казну. А из городской казны – перечисляться организациям, которые будут оказывать эти услуги, — отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко телеканалу ОТВ.

Ранее ИА PrimaMedia писало, что в 2018 году о планах перехода на такой порядок работы с пассажироперевозчиками заявлял бывший глава Владивостока Виталий Веркеенко. В его представлении все доходы от работы общественного транспорта должны поступать в муниципалитет. В свою очередь, муниципалитет должен коммерческим и муниципальным перевозчикам платить за километры.

"Мы видим, сколько км он прошел, соблюдал ли расписание, был ли автобус чистым, не грубил ли водитель, не разговаривал ли по телефону", — отмечал Виталий Веркеенко.

Такая система позволит сделать работу перевозчиков прозрачной, а также гарантирует им денежные потоки для участия в лизинговых программах (на тот момент лизинговые компании заявляли, что не готовы работать с перевозчиками из-за отсутствия информации о выручке и имеющихся ресурсах).

"Новые автобусы, одного цвета, чистые, с камерами снаружи и внутри. Обязательно все оборудованы системой ГЛОНАСС и безналичной системой оплаты, которая должна распространяться на все виды транспорта: троллейбусы, автобусы, водный транспорт. Чтобы можно было сквозные билеты, абонементы и льготы предусматривать", — делился экс-мэр планами по организации пассажироперевозок.




ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Виталий Веркеенко: "Перевести Владивосток из режима сохранения в режим развития"

Блеск и нищета остановок Владивостока: прошлое, настоящее и так себе будущее

Написать автору
Тэги: общественный транспорт

Блеск и нищета остановок Владивостока: прошлое, настоящее и так себе будущее

15:22

Бетонные остановки, деревянные ̶и̶г̶р̶у̶ш̶к̶и̶ скамейки - "новый" облик Русского острова

17 октября, 18:00

"Старый слоган есть: Молодость и опыт – это про нас"

15:10
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia