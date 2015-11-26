В Приморье мужчину, хранившего труп амурского тигра в холодильнике, посадили на пять лет

Кроме того, во дворе жителя края нашли плантацию конопли и снотворного мака
Общество 15:11
Тигр. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Приморский краевой суд вынес приговор жителю села Амгу за незаконное хранение и культивирование наркотиков, а также за найденный труп амурского тигра, который является особо ценным диким животным. Самку зверя с огнестрельным ранением в голову мужчина хранил в морозильной камере холодильника, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В 2017 году во дворе у жителя села Амгу в Тернейском районе нашли порядка 871 кустов конопли и мака снотворного. Как установило следствие, наркосодержащие растения в особо крупном размере не только выращивались, но и заготавливались — задержанный хранил 319 грамм высушенной марихуаны. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили труп самки амурского тигра возрастом 5-8 месяцев с огнестрельным ранением в голову — животное хранилось в морозильной камере холодильника.

В январе 2019 года Тернейским районным судом местному жителю вынесен приговор по трем статьям уголовного кодекса РФ: за незаконное хранение особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу РФ (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ),  за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере (п. "в" ч. 2 ст. 231 УК РФ) и за незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). 

Осужденный подал аппеляцию и с учетом внесенный изменений Приморским краевым судом, ему назначено наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор считается вступившим в законную силу.

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