Олег Гуменюк: Чтобы Владивосток стал настоящей столицей ДФО, город надо привести в порядок

Глава Владивостока - о дорогах, фасадах, общественном транспорте и критике в свой адрес

Мэр Владивостока Олег Гуменюк. Фото: vlc.ru

Жителям Владивостока пришлось пережить временные трудности во время ремонта дорог, зато сейчас видны изменения, считает мэр Олег Гуменюк. Также он рассказал в интервью ИА PrimaMedia, в чём видит проблему подрядных компаний, кто контролирует качество работ и как стать столицей Дальнего Востока не только на бумаге, а в реальности.

— Олег Владимирович, начнем мы, конечно, с ремонта дорог. Расскажите, какие работы уже выполнены и соответствуют ли они заявленным срокам?

— Подрядные организации, которые выиграли аукцион, должны закончить тот ремонт, который они сейчас ведут. Мы видим, что большинство работ уже идет к завершению, половина дорог по БКД (федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" — прим. редакции) стоит на сдаче. Сначала мы слышали много недовольных вопросов: "Что это за асфальт такой?", "Когда заделают люки на Океанском проспекте?". Отвечу. Это был первый выравнивающий слой: тот, который дает геометрическую форму, позволяющую воде уходить с проезжей части. Технология ремонта такова, что подъём люков, выравнивание бордюров начинается после укладки первого слоя. Да, были временные трудности с проездом, но сейчас мы результат – отремонтированную дорогу на этом участке.

Во Владивостоке много дорог, которые не ремонтировались десятилетиями. Но сейчас мы видим, что город приводится в порядок и это уже не ямочный ремонт.

Повторюсь, затронуты такие районы, куда действительно давно не заходила техника. Вот, например, улица Нерчинская: очень тяжелый район, одних подпорных стенок сколько. Еще пример - улица Хабаровская. Бог знает, когда там в последний раз был ремонт? А сегодня посмотрите, как сделана эта дорога.

А если поехать на Тихую? Там и остановок не было, а теперь на улице Добровольского видовая площадка, качественные тротуары для прогулок. Когда я приезжал туда с инспекцией, подходили люди, благодарили. Это самое главное для любого человека, который хочет сделать что-то полезное для города.

Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru 1 / 5

— Приходилось ли заставлять подрядчиков переделывать некачественную работу?

— Да, уже есть такие случаи. Существуют службы, которые контролируют процесс работы. Проверки проводят и краевые власти, более того, вырезки асфальта отправляются в лаборатории, где устанавливают качество его изготовления, толщину и так далее. Есть улицы, где уже пошли переделки. Это говорит о том, что контроль идет постоянный. К тому же, у нас есть гарантийные обязательства на все эти дороги – три года.

— Насколько подрядные организации оказались готовыми к таким масштабам ремонта?

— Когда идет ремонт покрытия дороги, то начинать следует в первую очередь с тротуара. Здесь подрядчики подвели. Они решили осилить невозможное и захотели заработать очень много денег. У нас две — три компании, которые выиграли по миллиарду в городе и отдали всё на субподряд. В итоге мы имеем проблемы, уже выписаны штрафы. Для одной из этих компаний штраф составил 5 миллионов рублей. Деваться им некуда, они делали эти дороги, и будут доделывать их. Все контракты у нас до 1 ноября.

Естественно, мы понимаем, что компании подрядчиков принесут справки о погоде, на это у них есть законные основания. Ожидается, что мы продлим контракты на пять – семь дней.

Тем не менее, за шесть месяцев в городе отремонтировано почти 70 км дорог. Это мы ещё не берём в расчёт межквартальные дороги дворовых территорий, где деньги были даны под проект "1000 дворов". Случалось, что не хватало средств, и тогда мы привлекали городские деньги. К примеру, был двор, где стоимость необходимого ремонта составила 1 млн 700 тысяч рублей, а сертификат был рассчитан на 1 млн 200 тысяч. Людей мы не бросили, и ремонт был сделан в полной мере. Добавлю, что каждая территория была сдана только после того, как жители, которые получили сертификат, одобрили полученный результат. Всего было 317 таких сертификатов. Осталось реализовать порядка 35-. К слову, эти площадки и дороги выдержали все прошедшие летом тайфуны. Ремонт дворов и площадок продолжается, и мы не успокоимся, пока каждая территория не будет проверена работником администрации и сдана жителям.

Чтобы был понятен масштаб ремонта в этом году, приведу для сравнения цифры по прошлому году. Так в 2018 во Владивостоке было отремонтировано 42 км, в том числе 12 из них по БКД.

— Помимо дорог, не менее остро стоит вопрос о ремонте городских фасадов. Как много денег удалось выделить на них?

— Общий бюджет работ по ремонту фасада составляет 500 млн рублей. В данный момент ведутся работы на 71-ом объекте, пять уже отремонтировано, всего по программе ожидается ремонт 84-х объектов. Фасады у нас вентилируемые, есть мокрые, есть сухие. Все вентилируемые фасады будут делаться до декабря включительно – всеми "гостами" это разрешено. И самое главное: мы контролируем эту работу каждую неделю.

На следующий год оставлены средства, на которые будут отремонтированы фасады исторических зданий. Уже готовятся соответствующие проекты. Видно сколько сделано, сколько фасадов, сколько домов, сколько садиков строится. Всё видно!

Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru Будни главы администрации Владивостока. Фото: vlc.ru 1 / 4

— Да, пожалуй, даже самые невнимательные жители Владивостока заметили перемены. Особенно пассажиры общественного транспорта. Первые 46 автобусов уже работают на городских маршрутах. Ждём вторую партию. Скажите, насколько это решит в городе транспортный вопрос?

— Это очень тяжелая и нервная тема, но и не решать проблему невозможно. Мы видим, что творится с общественным транспортом, видим какие автобусы у большинства компаний. Можно сказать, никакие. И сейчас, пока есть старые договорённости, у нас мало рычагов влияния на перевозчиков. Но мы знаем, что в январе следующего года уже будут технические условия нового контракта, об этом мы будем подробно говорить уже ближе к делу.

Наши муниципальные автобусы, которые мы купили, отличаются от тех, которые купили перевозчики. Сравните: наши автобусы полностью оснащены всем, что нужно, они просторны, удобны, они качественные. И я бы конечно хотел, чтобы перевозчики тоже такие покупали, и многие начали покупать. Так, уже закуплено 102 автобуса, 46 уже пришли и работают на маршрутах, остальные – ждём до конца этого года.

— Как по команде в последние месяцы пошли публикации в интернет-СМИ с разными версиями того, как ремонтируется город, как развивается дорожная сеть Владивостока. Что случилось? С чем вы связываете такую перемену в настроениях журналистов?

— Ну, смотрите. Официальная информация: на сегодняшний день в городе 3 тысячи незаконных объектов. Все эти объекты мы должны снести. И, естественно, здесь присутствуют интересы людей, которые этим всем занимаются. Например, людей, которые держат те самые ларьки у дорог. Знаете, чтобы действительно стать столицей Дальнего Востока, нужно привести всё в порядок: убрать несанкционированные торговые точки, убрать блошиные рынки, а также все то, что годами создаёт неудобства жителям Владивостока. Нужно привести в порядок дороги, отремонтировать фасады, наладить работу транспорта. И если бы мы бездействовали, то я думаю, вы бы ничего плохого про меня не прочитали.