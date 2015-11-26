"Открытие" расширил функционал интернет-банка "Открытие Online" для физических лиц

С помощью QR-кодов клиенты смогут моментально перевести деньги провайдеру сервиса в адрес поставщика услуг
Бизнес 13:05
Банк "Открытие". Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Банк "Открытие" расширил функционал интернет-банка "Открытие Online" и мобильного приложения для физических лиц. Теперь пользователи систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) "Открытия" смогут оплатить услуги с  помощью QR-кодов, а также сформировать необходимые справки и выписки online, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу банка "Открытие".

Возможность оплаты услуг по QR-коду позволяет моментально перевести деньги провайдеру сервиса в адрес поставщика услуг, не тратя время на заполнение реквизитов получателя платежа.

Еще одной новой опцией, которая позволяет клиентам экономить время и силы, является возможность сформировать онлайн о доступном остатке и движении денежных средств на счетах на русском и английском языках, которые можно предоставить по требованию, например, в консульства иностранных государств для получения визы. При этом приходить в отделение банка для этого, теперь не потребуется.

Кроме того, в разделе программы лояльности "Друг" появилась новая вкладка "Статус выполнения условий". С помощью счетчиков, находящихся в этой вкладке, можно отследить, сколько бонусов будет зачислено в конце месяца и какие условия выполнены для получения максимального кэшбека, а именно:

  • на какую еще сумму нужно совершить покупки по картам;
  • на какую сумму осталось оплатить услуги в мобильном и/или интернет-банке;
  • выполнено ли условие по ежедневному минимальному остатку на карте/погашена ли задолженность по кредитной карте минимальным платежом. 

— Наша задача — сделать общение клиентов с банком максимально простым и дружелюбным, — говорит директор департамента Digital банка "Открытие" Александр Пятигорский. — Мы постоянно улучшаем интерфейс и расширяем функционал наших сервисов ДБО, что позволяет пользователям реализовывать большинство своих ежедневных финансовых потребностей в любую минуту из любой точки планеты. 

— Основой развития долгосрочных отношений с клиентом является удобство совершения платежей и других ежедневных операций. Особенно это важно, когда речь идет о таких операциях, как бюджетные платежи, которые требуют заполнения большого количества реквизитов. Благодаря запуску сервиса оплаты с помощью QR-кодов, все реквизиты платежа заполняются автоматически, так сложная операция становится простой и удобной, — пояснил начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.

Справка: Банк "Открытие" входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking. Региональная сеть банка насчитывает около 750 офисов в 262 городах 71 региона страны.

"Открытие" сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса.

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  бизнес (мелкий, средний, крупный), банки финансовые, инновации

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