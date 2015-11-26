СК организовал проверку по факту исчезновения четырех рыбаков в Приморье

Мужчины вышли в море на моторной лодке 26 октября и до сих пор не вернулись
Происшествия 10:11
Следствие. Фото: ИА PrimaMedia

Следователи организовали проверку по факту исчезновения четырех рыбаков в Приморском крае, которые вышли на моторной лодке в море 26 октября и до сих пор не вернулись, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ДВ СУ на транспорте СК РФ.

Проведение процессуальной проверки проводитмя по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что группа рыбаков из четырех человек на моторной пластиковой лодке 26 октября вышли в заливе Владимир в Ольгинском районе Приморского края на рыбалку. До настоящего времени их местоположение не известно, поиски продолжаются.

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